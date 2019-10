Stades : Convention-cadre pour la maintenance des pelouses

Les ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont signé, dimanche à Alger, une convention-cadre pour la rénovation des pelouses en gazon naturel par les techniciens du ministère de l'Agriculture au niveau de tous les stades à travers le pays.

Les secrétaires généraux des deux ministères ont signé cette convention en présence des ministres des deux secteurs, respectivement MM. Salim Raouf Bernaoui et Cherif Omari. A cette occasion, M. Bernaoui a déclaré : "l'Algérie recèle de structures sportives dont elle est fière et cela est une chose positive à saluer mais en contrepartie nous sommes conscients de certaines carences déplorées dans notre secteur, dont le gazon naturel pour les pelouses des stades". "En vertu de cette convention avec le ministère de l'Agriculture, cette dernière nous accompagnera avec l'aide des techniciens et des spécialistes activant à son niveau pour la maintenance, la réalisation et le changement du gazon naturel", a-t-il ajouté, soulignant que son secteur n'est pas favorable au gazon artificiel devenu caduc et qui n'est plus utilisé par la majorité des pays du monde". Le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué également que "les projets de maintenance des stades en gazon naturel contribueront à l'amélioration du rendement des joueurs et à l'ouverture de nouveaux postes d'emploi pour les jeunes". Par ailleurs, M. Bernaoui a supervisé la clôture d'un colloque consacré aux cadres du secteur de la jeunesse et des sports, souhaitant que "cette rencontre soit fructueuse et sanctionnée par des recommandations réelles et efficaces". Il a, en outre, promis devant l'assistance de traiter toutes les préoccupations exprimées conformément à la loi.