M. Hassan Rabehi : « La presse nationale soucieuse de l'accompagnement du développement du pays à l'aube des élections présidentielles »

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi a affirmé, ce lundi à Alger, que la presse nationale, à sa tête l'audiovisuel, était soucieuse de l'accompagnement du développement du pays à l'aube d'un rendez-vous crucial, à savoir l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.

« Nous sommes convaincus que la presse, à l'instar de toutes les institutions et franges du peuple, mesure en cette conjoncture particulière, l'impératif de se mobiliser pour amorcer une nouvelle étape dans le processus d'édification et de stabilité auquel nous aspirons tous, par loyauté aux combats de nos ancêtres et en hommage à leurs énormes sacrifices », déclaré le ministre dans une allocution à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et Télévision algérienne (RTA), le 28 octobre 1962.

M. Rabehi a rappelé que la première génération des enfants de la RTA, « avaient relevé tous les défis, à commencer par l'action militante, à travers les ondes de la Radio secrète, puis en assurant la continuité de la diffusion et la formation des compétences nationales, qui ont porté le flambeau génération après l'autre ».

Il a salué, dans ce sens, « l'apport de l'ensemble de ces compétences à la consécration de la souveraineté nationale sur cet établissement médiatique stratégique, demeuré fidèle à sa mission sacrée de défense de l'intérêt du pays et d'accompagnement des aspirations et besoins croissants de toutes les catégories sociales ».