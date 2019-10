Prix de la ville verte 2019 : chercheurs et associations à l’honneur

Prix de la 2è meilleure ville : Oum-El-Bouaghi

La protection de l'environnement et la promotion d'une culture du développement durable ont été les mots d'ordre de la deuxième édition du Prix de la Ville verte qui s'est tenue, hier, au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal sous le haut patronage du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a indiqué que l'Algérie est à l'avant-garde dans la protection de l’environnement. Elle a mis à profit cette opportunité pour souligner qu’il s’agissait d'inculquer une culture d'éco-responsabilité pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

La ministre a également révélé que l'ensemble des nouvelles constructions devront obligatoirement comprendre un espace vert pour le bien-être des Algériens. Mme Zerouati a, d'autre part, mis en exergue le fait que l'institution de ce prix a permis de sensibiliser les citoyens sur l'impérieuse nécessité de prendre soin de la nature.

Elle conclura en précisant que le jury est composé de représentants de plusieurs secteurs ministériels et de la société civile. Les prix ont été décernés à Brahem Chaouch Wafa, chercheuse au Centre de développement des énergies renouvelables d'Adrar, Yahiaoui Ahmed, président de la société Ibtikar solaire de Mascara. Bouhlel Rafik et sa franchise Carbon green à Alger, Amouri Salah d'El-Oued ainsi que le groupe étudiant EF Bright de Bechar ont également été primés. Enfin, le paysagiste Youcef Achira de Blida et l'activiste associatif de Annaba, El Hadi Boudena, ont notamment été distingués. Le prix de citoyenneté pour cette édition revient à l'association Dounya de Chlef pour ses actions de protection de l'environnement.

Sami Kaidi