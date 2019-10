Tourisme : Encourager les manifestations culturelles

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a appelé dimanche depuis El-Menea (Ghardaïa) à encourager l’organisation de manifestations culturelles, «maoussem» et fêtes locales pour la promotion du tourisme et de l’artisanat. Ces manifestations locales constituent un véritable levier de développement économique, générateur de richesses, a souligné le ministre au terme d’une visite de travail dans la région.

L’organisation de ces manifestations, à l’exemple de la fête du ksar d’El-Golea ou la fête du méhari, est à même de renforcer l’attractivité de la région et de valoriser son patrimoine matériel et immatériel, a-t-il précisé en soulignant la ferme volonté des pouvoirs publics de «développer la région à tous les niveaux».

L’importance que revêt la coordination entre les différents secteurs concernés afin de promouvoir le secteur touristique a été également soulignée par le ministre, qui précise que l’artisanat est une composante importante de la culture nationale.

Connue par l’hospitalité légendaire de sa population, sa richesse culturelle, son art culinaire, son potentiel touristique énorme et sa position géographique, la wilaya de Ghardaïa est incontestablement «une destination touristique par excellence», a relevé M. Benmessaoud.

Il a également mis l’accent sur la diversité naturelle et culturelle qui marque la région et en fait un territoire propice pour le développement des activités touristiques, appelant à accorder une attention particulière au développement des activités culturelles enrichissant l’offre touristique. «Il va sans dire que la préservation et le rayonnement de l’héritage culturel occupent une place de choix dans le développement du tourisme de la région d’El-Menea, connue aussi pour la diversité biologique de son écosystème et sa zone humide «Sabkha El-Malleh», classée zone humide d’importance internationale en 2004 au titre de la convention de Ramsar. Le ministre a également visité un complexe thermal dans la localité de Zelfana avant de se rendre dans la wilaya déléguée d’El-Menea où il a inspecté le jardin «Maata Moulana», le musée d’El-Menea et l’hôtel

El-Boustane.