Sétif : 2.380 logements, attribués en novembre

Pas moins de 2380 logements tous segments confondus, dont 1.000 unités du type public locatif dans 8 communes, seront attribués, jeudi prochain à Sétif à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution, a annoncé le wali, Mohamed Belkateb.

Ce dernier a annoncé la remise de 500 logements ruraux dans 35 communes, en plus de 700 logements du type AADL implantés sur le site de Bir N’sa et 180 logements LPA dans les communes de Sétif, El Eulma, Guedjel et Ain Azel, soit un chiffre global tous segments confondus de 2.380 unités. Le wali saisissant cette occasion a annoncé l’affichage provisoire des listes de bénéficiaires de 1.200 logements sociaux, cette semaine, ainsi qu’un programme de 200 logements destinés à la résorption de l’habitat précaire.

«Une dotation, dira-t-il, qui ne constitue qu’une première tranche, sachant que 2.800 logements du même type, sont en voie de réalisation avancée et seront distribués également au début de l’année 2020, rassurant par la même les citoyens de cette ville en faisant état de dispositions rigoureuses pour que le logement ne soit attribué qu’à ceux qui sont véritablement dans le besoin».

Quant aux cas des habitants de certaines cités, à l’instar de Chouf Lekdad, il explique que 65 % de ceux qui y élisent domicile sont en voie de régularisation en application de la loi 08 /15 et qu’un POS sera mis en place pour aller dans ce sens.

Pour ceux qui n’entrent pas dans la mise en œuvre de ce mécanisme, ce sera du cas par cas, appelant également les habitants de cette cité à garder confiance et ne pas s’impatienter. Monsieur le wali citera également les 40 familles qui ont construit sous la ligne de haute tension et celles qui ont été oubliées de Bordj Tsaouer et assure de leur prise en charge.

Un programme qui atteste largement des efforts d’envergure qui sont consentis par l’État qui, dira-t-il ne se désengagera d’un tel segment, faisant état de plus de 9.000 logements qui sont en réalisation dont 6.700 du type AADL à Tiner où une véritable ville est en train de voir le jour avec tous les équipements publics nécessaires.

F. Zoghbi