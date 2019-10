Partenariat économique : M. Djellab reçoit le représentant personnel du Premier ministre britannique

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu hier le représentant personnel du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, et l'ambassadeur du Royaume Uni en Algérie, Barry Lowen, avec lesquels il a évoqué les relations bilatérales et les voies du renforcement de la coopération économique et commerciale.

A cette occasion, M. Djellab a présenté un exposé sur le climat des affaires en Algérie, suite aux différentes mesures incitatives prises par le Gouvernement, au titre du projet de loi de finances (PLF 2020), pour la libéralisation de l'économie et l'établissement de nouveaux partenariats, notamment à travers la suppression de la règle 51/49, excepté pour certains secteurs stratégiques, outre le soutien de l'Etat à l'investissement dans les wilayas frontalières et l'octroi de plusieurs avantages aux partenaires et aux investisseurs étrangers. Il a également mis en avant «l'appui» du Gouvernement aux start-up, notamment dans le domaine du numérique, à travers l'implication de cette catégorie innovante dans la numérisation des administrations publiques, avant de l'étendre aux opérateurs économiques. A ce propos, le ministre a appelé le partenaire britannique à relever ses investissements en Algérie dans les domaines hors hydrocarbures, notamment après l'adhésion de l'Algérie à la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf), qui constitue «une véritable locomotive de l'économie africaine». Valorisant pour sa part les «liens solides» entre les deux pays, M. Risby a affiché la disponibilité de son pays pour augmenter ses investissements en Algérie, félicitant M. Djellab pour le soutien apporté par son département ministériel aux start-up qui représentent, a-t-il dit, l'avenir de tout pays aspirant à la promotion de son économie.