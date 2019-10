Election présidentielle : 22 postulants ont déposé leur dossier

Sur les 147 postulants à la magistrature suprême du pays, ayant procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, 22 auront finalement réussi à déposer leurs dossiers respectifs, auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Il faut dire que le délai de dépôt des dossiers de candidature qui s'est achevé samedi soir à minuit a été arrêté conformément à l'article 140 de la loi organique portant régime électoral et au décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

Les textes réglementaires accordent en effet une période étalée sur quarante jours successifs pour les besoins de l’opération ; ce qui correspond donc, par voie de conséquence, au samedi 26 octobre 2019 à minuit. L’autre fait à noter c’est que parmi les nombreux citoyens désireux de briguer le poste à la magistrature suprême du pays, figurent notamment deux anciens chefs de gouvernement ainsi que d’anciens ministres qui ambitionnent de faire partie de la course électorale. L’on compte également de jeunes chercheurs universitaires, des hommes de culture et bien évidemment des chefs de partis politiques. Bref, la composante qui regroupe des jeunes et des moins jeunes est assez large et représentative de différentes catégories de la société. Ce qu’il y a lieu de mettre en exergue d’autre part c’est que si, tout au long des premières semaines de cette opération, les candidats, plein d’enthousiasme et d’énergie, se succédaient au siège de l’ANIE pour «tenter leur chance» en retirant des formulaires de souscription des signatures individuelles, ils n’étaient pas tout aussi nombreux, cependant, lors des dépôts de dossiers.

Le candidat du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, a été, rappelons-le, le premier candidat à avoir confirmé, mercredi dernier, sa participation à cette course électorale. Lors du dépôt de son dossier de candidature au siège de l'ANIE, M. Mihoubi a fait part de son intention de présenter «un programme ambitieux et applicable», afin de «satisfaire les préoccupations des citoyens». Le lendemain, soit jeudi 24 octobre, c’était au tour du président du mouvement El-Bina de déposer son dossier de candidature au siège de l'ANIE, sis à Club des Pins. M. Abdelkader Bengrina avait alors déclaré à la presse que la prochaine échéance électorale constitue «un nouveau pas vers la concrétisation des aspirations du peuple et le parachèvement du processus de changement enclenché par le Hirak à travers les marches organisées sur l'ensemble du territoire national».

Les anciens Premiers ministres Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis ont déposé leurs dossiers respectifs, le dernier jour, soit, samedi. Ce jour-là, les candidats étaient nombreux à avoir pris rendez-vous au siège de l’ANIE, à l’image notamment du président du parti du Rassemblement algérien (RA), Ali Zeghdoud. Dans une déclaration accordée à la presse à l'issue du dépôt de son dossier, M. Tebboune a affirmé avoir rempli toutes les conditions énoncées, ajoutant qu'il exposera son programme électoral ultérieurement. L'élection présidentielle constitue, a-t-il affirmé «un nouveau départ et l'unique solution à même de consacrer la souveraineté du peuple prévue aux articles 7 et 8 dont le Hirak a revendiqué l'application».



M. Habirat Abderrezak : « Ma candidature est une réponse à l’appel de la patrie »



«Les solutions sont présentes notamment lorsque la volonté et l'acceptation du peuple sont réunies», avait notamment souligné M. Tebboune relevant qu'il compte œuvrer à l'édification «d'une nouvelle République où le citoyen algérien trouvera ces repères et renforcera la cohésion entre les Algériens», et que son programme électoral «touchera aux volets économiques, sociaux et culturels».

M. Tebboune est le 4e postulant à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, après le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, et le président du parti du Rassemblement algérien (RA), Ali Zeghdoud. L'ancien chef du gouvernement et président du parti Talaie El Houriyet, Ali Benflis, soutient haut et fort, pour sa part, que l'organisation de l'élection présidentielle «représente la voie la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays». Le président du Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a confirmé, lui aussi, sa participation à la course au palais d’El Mouradia. Lors de son dépôt du dossier de candidature auprès de l'ANIE, M. Belaïd a affirmé que la solution à la crise que traverse l'Algérie est «entre les mains du peuple algérien». Autres chefs de partis politiques, Mourad Aroudj et Belkacem Sahli, ont eux également choisi le dernier jour pour déposer leurs dossiers de candidature auprès de l'ANIE, soit samedi. Il y avait également en ce même jour, les postulants Ali Sekouri, Abdelhakim Hemadi, des indépendants, mais également le journaliste Slimane Bekhlili, connu pour son émission ‘‘Khatem Souleymen’’ et le président du réseau Nada pour la protection de l'enfance, Abderrahmane Arar.

M. Habirat Abderrezak a assuré, à l'issue du dépôt de son dossier de candidature, qu’il réunissait toutes les conditions légales pour l'élection présidentielle, précisant que sa candidature se veut, en fait «une réponse à l'appel de la patrie». De son côté, l’universitaire Abbas Djamel, a appelé les Algériens à «se mobiliser pour l'édification d'une Algérie meilleure, à travers la participation à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain».

Les candidats continuaient à affluer au siège de l’ANIE chargés des bacs remplis de formulaires et des dossiers et l’opération s’est poursuivie très tard le soir. Dans la soirée du samedi, l’on a observé le dépôt des dossiers de candidature de Kherchi Neoui, Raouf Aieb, Nadjeh Abdelmounim, Belabbes Layadi, Mohamed Bouaouina (cinq postulants indépendants) ainsi que le président du Front de la bonne gouvernance, Belhadi Aïssa, le président du parti de l'Union nationale et du développement, Mohamed Dif, et l'économiste Farès Mesdour. Au total 22 postulants ont réussi à faire une véritable course contre la montre et ont fini par procéder au dépôt de leurs dossiers de candidatures.

Les dossiers des 22 postulants seront-ils validés ? La réponse à cette question ne sera connue qu’après l’examen des dossiers par l’Autorité nationale indépendante des élections qui aura à statuer sur la validité des candidatures par décision dûment motivée, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

Il est bon de rappeler, dans ce contexte que, selon les textes de loi, la décision de l’ANIE est immédiatement notifiée à l’intéressé et dans le cas de rejet, «le concerné peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel, et ce, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification».

Soraya Guemmouri



Le peuple, seule source de pouvoir

Une prise de conscience très vive, une ferme volonté de s’inscrire dans le sillage des aspirations des citoyens à propos d’une sortie de crise politique imminente du pays, se dégagent des déclarations des postulants à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019. A l’évidence, tout indique que l’on s’achemine inéluctablement vers une consultation populaire capitale pour la nation. D’un avis quasi unanime, c’est la solution capable de remettre le pays sur les rails et de renforcer sa stabilité, et c’est d’ailleurs ce qui motive tous ces prétendants à la magistrature suprême.

Pour le candidat du RND, Azzedine Mihoubi, l’objectif est de présenter un programme ambitieux et applicable afin de satisfaire les préoccupations des citoyens.

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, considère que cette échéance électorale constitue un nouveau pas en direction de la concrétisation des aspirations du peuple et le parachèvement du processus de changement enclenché par le Hirak.

Abdelmadjid Tebboune, autre prétendant, affirme que cette élection représente un nouveau départ et l’unique solution capable de consacrer la volonté du peuple par le biais des articles 7 et 8 de la Constitution. Celui-ci a même défendu l’idée d’une Algérie nouvelle, plutôt qu’une deuxième République.

Ali Benflis président du parti Talaie El Houriyet, estime quant à lui, que cette consultation populaire est la voie la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays. Il justifie aussi sa participation à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, en déclarant que cette dernière est un moyen de traduire l’ambition du peuple à revendiquer le changement.

Abdelaziz Belaïd, président du Front El Mostakbel, affirme que le remède à la crise est entre les mains du peuple, qu’il exhorte à assumer sa responsabilité.

L’universitaire Abbas Djamel, un postulant à cette présidentielle, bien que méconnu sur la scène politique, a, dans une brève allocation devant la presse, incité les Algériens à voter en force lors de ce scrutin, à dépasser leurs divergences, œuvrer main dans la main, pour construire le pays et pour garantir un avenir meilleur.

Le secrétaire général par intérim, du Front de libération nationale, Ali Seddiki, appelle les militants à se mobiliser pour la réussite du scrutin. Il a indiqué qu’il s’agit d’un devoir national qui doit se traduire par un ample recours aux urnes. Ceci nous permettra, a-t-il avancé, d’éviter les périodes transitoires ainsi qu’une persistance préjudiciable de la crise politique qui nous affecte. Selon Ali Seddiki, l’élection présidentielle est une responsabilité et un rendez-vous historiques.

Il a mis l’accent sur les mécanismes qui régissent la conduite et la démarche de l’Autorité nationale indépendante des élections. Ce sont des mécanismes qui garantissent le droit des Algériens à exprimer leur choix dans la transparence, de conférer au futur président de la République, une légitimité susceptible de lui permettre de répondre aux aspirations des citoyens.



Équité et transparence



Pour rappel, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, n’a pas manqué de soutenir qu’elle assume, devant l’histoire, la responsabilité de protéger la voix du peuple et son choix. Il a insisté sur l’efficacité des nouvelles procédures, déclarant que le système informatique qui sera piloté par des experts contient «des mesures préventives qui relègueront la fraude au domaine de l’impossible». «Je pense que personne n’oserait une tentative de fraude», avait-il assuré. Entre autres mesures préventives, le président de l’Autorité a cité «le changement des procès-verbaux» parmi les mesures prises en termes de «révision des aspects liés à l’opération électorale, à même de garantir un scrutin honnête et transparent».

Il existe maintenant «un fichier national des électeurs», d’où personne ne peut être porté dans deux communes différentes.

Toujours selon Mohamed Charfi, l’Autorité jouit de «tous les pouvoirs lui permettant d’exercer ses prérogatives dans le cadre de la loi, loin de toute injonction».

C’est une première et un fait inédit dans toute l’histoire politique de l’Algérie post-indépendance. Ni oukase, ni interférence de quelque nature que ce soit, encore moins, une implication de l’administration ou des collectivités locales.

Au-delà de ces solides garanties, le peuple a aussi besoin d’autres assurances pour voter.

Celles précisément qui privilégient la primauté du discours électoral pragmatique et réaliste, loin des tirades lénifiantes et des promesses illusoires.

M. B.