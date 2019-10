Election présidentielle, Autorité nationale indépendante des élections : La liste des candidats connue dans une semaine

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, hier, qu’elle était en passe d’examiner les dossiers des postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre, dans l’attente de l’annonce de la liste des candidats dans un délai n’excédant pas une semaine.

«Dix commissions ad hoc chargées de l’examen des dossiers des postulants à la candidature pour la prochaine présidentielle et de la vérification de la véracité des informations fournies ont été installées», a déclaré à l’APS, le chargé de Communication auprès de l’ANIE, Ali Draâ, soulignant que l’Autorité «dispose de sept jours pour trancher les dossiers, conformément à la loi organique portant régime électorale».

Par ailleurs, M. Draâ a démenti les informations relayées, selon lesquelles certains postulants auraient déposé leurs dossiers après expiration des délais légaux, soulignant que les 8 derniers postulants étaient arrivés au siège de l’ANIE avant minuit.

Selon la loi, l’ANIE est appelée à «statuer sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée dans un délai de sept jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de l’ANIE est immédiatement notifiée à l’intéressé». En cas de rejet, le concerné peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel, et ce, dans les 48 heures qui suivent l’heure de la notification. L’ANIE transmet, également, au Conseil constitutionnel ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas 24 heures à compter de la date de l’annonce de ses décisions. Le Conseil constitutionnel devra valider, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, y compris les recours dans un délai de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’ANIE.

Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle s’est achevé hier samedi (26 octobre 2019) à minuit, conformément à l’article 140 de la loi organique portant régime électoral qui stipule que la déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral et en application des dispositions de la décision du 8 octobre 2019 rendue par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) fixant les modalités et procédures de dépôt de la déclaration de candidature à la présidence de la République.