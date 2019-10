Conseil national des droits de l’homme : prise en charge des doléances des citoyens

«Plus de 700 plaintes et requêtes ont été déposées auprès du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), dont 500 ont été déjà traitées, et ce durant la période qui va du 2 janvier jusqu’à la fin du mois de septembre dernier.» C’est ce qu’a affirmé Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, présidente du CNDH, hier, en marge d’une rencontre organisée en faveur de 76 correspondants locaux, à la Résidence des magistrats à Alger (El-Biar). Du dépôt de ces plaintes, elle conclut que celles-ci illustrent la confiance placée par les Algériens envers l’instance du Conseil national des droits de l’homme.

Mme Benzerrouki a expliqué que «la rencontre d’évaluation organisée aujourd’hui a pour but de clarifier les procédures et d’expliquer aux correspondants locaux de l’instance, la méthode à suivre pour coordonner avec les directeurs des délégations régionales, ainsi que pour les initier à tout le processus qui va de la réception des signalements, requêtes et doléances, jusqu’à leur transmission au CNDH».

C’est dans ce contexte, que Mme Benzerrouki a rappelé que depuis mars 2017, le CNDH avait installé les cinq délégations exécutives régionales, «pour assurer une couverture de toutes les régions du pays». Par la suite, «nous avons désigné les correspondants locaux, actuellement au nombre de 76, répartis sur l’ensemble des wilayas», et ce dans le but «de se rapprocher du citoyen», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, elle explique que les correspondants locaux et les présidents des délégations «assument le rôle de médiation au niveau local et régional», et ce dans l’objectif de veiller à la transmission de l’information et à l’échange des données. Mme Benzerrouki a informé que le «CNDH a programmé des ateliers de formation dans un futur très proche». Ces ateliers porteront sur des aspects importants relatifs aux modes opératoires à adopter pour le traitement des requêtes et signalements, et ce «dans le cadre du renforcement de leur compétence en matière de droit et des législations en vigueur, pour mener à bien leur mission».

S’agissant des salaires des correspondants locaux, Mme Benzerrouki a d’abord expliqué que ces derniers ont été choisis, non pas en rapport aux privilèges financiers dont ils peuvent bénéficier, mais au regard «uniquement» de leur militantisme et leur défense des droits de l’homme, puisqu’il s’agit d’avocats, de médecins et d’enseignants.

À travers cet encadrement, «le CNDH aspire à mieux armer les correspondants, à travers les outils et moyens nécessaires de la transmission des requêtes et doléances des citoyens pour les délégués régionaux, et par le biais de ceux-là, le CNDH sera informé de ces signalements», a-t-elle souligné.

Dans ce sillage, la présidente a affirmé que «le CNDH a contacté les walis pour les informer des missions des correspondants locaux afin de leur fournir tous les moyens nécessaires et leur faciliter l’accomplissement de leurs missions, et surtout l’adoption d’un ensemble de mesures de protection». Par ailleurs, et vu la conjoncture actuelle que traverse le pays, Mme Benzerrouki a affirmé que «les correspondants locaux ont accompli leurs missions dans le haut sens du professionnalisme», en transmettant au CNDH «des rapports détaillés sur le déroulement des manifestations dans toutes les wilayas». L’ancienne magistrat a tenu à préciser que «le CNDH est une instance indépendante administrativement et financièrement, assurant une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme», et d’affirmer que «le CNDH constate de visu les éventuelles violations des droits de l’homme sur la base des signalements et requêtes, et n’agit pas sur des rumeurs ou d’infos non vérifiées», ajoutant que ce conseil «traite des plaintes déposées par des personnes résidant sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité».

Cette rencontre a aussi constitué l’occasion, pour les correspondants locaux, «d’exposer leurs idées, et propositions sur les perspectives de l’amélioration du travail de terrain», explique Mme Benzerrouki, avant de préciser que c’est «également un espace de dialogue pour mentionner les contraintes et obstacles qui peuvent être constatés sur le terrain, et qui pourront les empêcher dans l’accomplissement de leur mission et l’exercice de leur responsabilité».

À l’issue de cette rencontre, «les correspondants locaux du CNDH recevront leur «ordre de mission» valable pour une année, pour les autoriser à accomplir leur devoir en toute sécurité et dans les meilleures conditions», a indiqué la présidente.

Tahar Kaidi