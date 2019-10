Education : Des promotions au profit de 45.000 enseignants

Pas moins de 45.000 enseignants des trois cycles scolaires seront promus aux rangs d'enseignants principaux et formateurs, au titre de l’année 2019. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, dans un communiqué.

Le département de Belabed a précisé que l’opération de promotion s’effectuera par examens professionnels ou par voie d’inscription sur les listes de qualification aux rangs d'enseignants principal et formateur.

Le ministère procédera, dans une première étape, à l’application des mesures relatives à l’opération de promotion d’enseignants par voie d’inscription sur des listes de qualification et qui remplissent les conditions requises, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Pour assurer le bon déroulement de cette opération, qui concerne 2.323 enseignants des trois cycles scolaires, le ministère de l’Éducation a établi un calendrier précisant que les inscriptions qui ont débuté le 23 octobre dernier devraient se poursuivre jusqu’au 6 novembre prochain, alors que l’annonce des résultats est prévue pour le 20 novembre, soit après la réunion des comités administratifs prévue au plus tard le 17 novembre. Le ministère a également annoncé l’ouverture prochainement, et dans une deuxième étape, l’opération de promotion sur examen professionnel, conformément au règlement en vigueur, avec 42.677 poste à pourvoir. À titre de rappel, le concours est ouvert aux candidats et enseignants nommés des cycles primaire, moyen et secondaire, justifiant au moins de cinq années d’ancienneté.

Pour le cycle primaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant également le même nombre d’années d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal.

Pareil pour le grade de professeur formateur, un enseignant principal doit aussi justifier d’un service effectif de cinq ans au primaire. Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement moyen concerne les enseignants ayant aussi atteint les cinq années d'ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant du même nombre d'années d'expérience. Quant au cycle secondaire, ce sont les mêmes conditions exigées pour la promotion destinée aux enseignants ayant cinq ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. De même pour les enseignants formateurs, un professeur principal devant avoir cinq ans d’ancienneté pour pouvoir être promu au grade de professeur formateur. Les années d’ancienneté devront être comptabilisées, selon les mesures du ministère, à partir de la date de nomination et/ou la date de promotion au grade actuel, jusqu’à la date de la tenue de l’examen professionnel. Il convient de rappeler qu’un concours d’accès à certains grades relevant du secteur a été organisé en juillet denier et 4.286 postes ont été ouverts dans six spécialités du domaine de l’administration. Le plus grand nombre de postes à pourvoir a concerné les attachés de laboratoires, avec 1.274 nouveaux postes, des superviseurs de l’éducation (1.828), des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (523) et des attachés principaux de laboratoires (301). Le concours de recrutement a touché également les sous-intendants et intendants, avec respectivement 299 et 61 nouveaux postes réservés à ces grades.

Par ailleurs, un concours de promotion aux 27 grades administratifs, avec 9.000 postes disponibles entre directeurs d’établissement, proviseurs de lycées et inspecteurs. En juin 2018, le ministère a lancé un concours pour le recrutement d’enseignants du primaire et des administrateurs, où pas moins de 740.000 candidats se sont inscrits. Au total, 8.586 postes ont été ouverts, à cette occasion, dont 3.378 postes pour les enseignants du primaire, 2.377 enseignants en langue arabe, 797 professeurs en langue française et 204 enseignants en langue amazighe. Quant aux grades administratifs, il est question de recruter 239 conseillers d’orientation et de guides scolaires et professionnels. 213 postes sont ouverts pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l’éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins. Il y a lieu de rappeler que pas moins de 135.000 enseignants ont été promus aux grades de professeur principal et de professeur-formateur, durant les trois dernières années, de même que plus de 60.000 enseignants, tous paliers confondus, ont été recrutés.

Kamélia Hadjib