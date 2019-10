Notre Forum reçoit M. Bernaoui, ministre de la jeunesse et des sports : « on est là pour servir »

« L’Algérie a les capacités d’organiser des compétitions de haut niveau. »



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a estimé hier que «le problème du sport algérien n’est plus une question de moyens ou d’infrastructures, mais de gestion et de travail».

Invité hier à notre Forum, le premier responsable du secteur dément toute allégation qui affirme que les infrastructures dans le secteur sportif, notamment les stades de football, sont absentes ou en dessous des normes. Le ministre ira plus loin en déclarant que «nous avons des infrastructures qui dépassent largement les résultats réalisés», et que «l’engagement aujourd’hui est de non seulement exploiter à bon escient ces infrastructures, mais aussi de se remettre au travail». Un appel lancé aux fédérations, associations, encadreurs, pour se remobiliser et redonner au sport algérien sa véritable place. Le ministre regrette que le militantisme, le bénévolat et la passion du sport aient disparu aujourd’hui, et laissé place a l’intérêt individuel et à la cupidité. «Les moyens que nous avions dans le passé étaient loin d’égaler ceux disponibles aujourd’hui. Pourtant, avec ce peu de moyens, l’Algérie a vu naître des champions et des athlètes de haut niveau qui ont honoré notre pays ; et avec tous les moyens actuels, nous n’arrivons plus à sortir de grands athlètes», dit le ministre.

Ce qui manque aujourd’hui, selon lui, c’est une volonté et un engagement sans faille à bien faire et à travailler sans attendre une quelconque contrepartie.

«Il est temps de revenir à la raison et au travail», assène notre invité. À la question de savoir pourquoi justement des disciplines dans lesquelles hier l’Algérie a brillé et été très performante, connaissent aujourd’hui un recul et un repli ? Pour le ministre, c’est le manque de suivi, de prise en charge et de formation qui sont à l’origine de la décadence de certaines disciplines. M. Bernaoui affirme que la formation est le meilleur soutien aux sportifs et athlètes. «Les moyens existent aujourd’hui, il suffit juste de se mettre au travail», estime-t-il. Pour le ministre, le sport scolaire est salutaire pour l'intérêt de l'éducation sportive des enfants et adolescents algériens. À cet effet, Bernaoui reconnaît que sous d’autres cieux, les athlètes en herbe, futurs champions olympiques peut-être, sont suivis durant toute leur scolarité, depuis le cycle élémentaire, jusqu’à l’université. «Malheureusement, chez nous, le sport scolaire n'a plus sa place au sein de l'école», regrette-t-il. Il reconnaît aussi que le sport dans les écoles primaires est inexistant, et que dans les autres paliers (collèges et lycées), cette discipline scolaire se limite à des séances d’animation et de détente. M. Bernaoui révèle qu’un projet est actuellement en cours, pour revaloriser cette discipline au niveau des écoles.



« L’octroi de fonds à des clubs de foot sans obligation de résultat est révolu. »



Pour ce qui est des clubs de foot, le ministre a souligné que ces clubs en Algérie ont des problèmes de gestion, de stratégie, de programmation et de méthodologie, et n’ont pas de financement, déclarant que l’octroi de fonds à des clubs sans obligation de résultat est révolu. «Il devra y avoir une étude et un plan de financement et de fonctionnement, selon la règle gagnant-gagnant, pour atteindre les objectifs fixés, qu'il s'agisse de formation ou de développement de la pratique sportive en général», a ajouté le ministre. Revenant sur la 19e édition des jeux Méditerranéens que va abriter Oran en 2021, le ministre estime que cela sera une occasion pour les participants dans cet évènement sportif, issus des pays de la Méditerranée, de découvrir le visage de la nouvelle Algérie, celle de la paix et de la prospérité. «Tout le monde est, désormais, satisfait quant à l’évolution des travaux dans ces deux importants équipements, ainsi qu’au niveau de toutes les autres infrastructures sportives qui font l’objet de vastes opérations de réhabilitation et pour lesquelles l’État à mobilisé des moyens financiers importants.

Une enveloppe de 600 millions d’euros a été mobilisée par l’État algérien pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives et la réhabilitation d’autres, ainsi que l’organisation de cet événement», a-t-il affirmé. À une question sur des précisions quant aux dossiers de corruption signalés dans son secteur et transmis à la justice, le ministre a revendiqué son droit de réserve autour de cette question, mais assure que le temps de l’impunité est révolu et que tout dépassement dans la gestion sera sanctionné.

Farida Larbi

----------------------------------

Comment renflouer les caisses des structures sportives ?

M. Bernaoui a défendu les acquis réalisés, ces dernières années, dans le secteur de la Jeunesse et des Sports, tout en précisant que l’Algérie est l’un des pays rares qui ont édifié des infrastructures aux normes internationales et les a mises, ensuite, à la disposition des sportifs, sans exiger un apport financier de la part de ces sportifs, et dont les résultats demeurent insuffisants pour l’entretien de ces équipement et de ces infrastructures.

Dans le même contexte, le ministre a donné l’exemple des deux derniers matchs des Verts, du coach Djamel Belmadi à Blida et à Lille (France), indiquant qu’«à Blida, nous avons vendu 3.000 billets d’accès dont le prix était limité à 500 DA le ticket, alors que pour le match Algérie-Colombie joué en France, il y a eu une recette d’un million d’euros».

Après avoir illustré des exemples et comparaisons entre l’apport des sportifs et les infrastructures réalisées en Algérie par rapport à d’autres pays, le ministre proposera d’augmenter les tarifs des billets d’accès, lors des matchs de foot, et d’obliger les clubs à s’acquitter de leurs quoteparts dans la location des stades, tout en reconnaissant que les grands clubs ne le font pas.

Dans ce cadre, le membre du gouvernement a considéré que «l’athlète algérien paie des tarifs modestes pour son entraînement, alors que les prix obtenus sont considérable s’il gagne dans les compétitions».

Parmi les mesures préconisées pour remettre à flot les différentes structures sportives, il cite le cas du complexe olympique Mohamed- Boudiaf qui a signé, mardi dernier, avec les fédérations algériennes d'athlétisme, d'escrime et de natation, des conventions pour mettre nombre des structures du complexe à la disposition des sélections nationales. La caisse du complexe sera renflouée en raison de la location de ces structures sportives à ces fédérations, en vertu d’«un contrat de location». Le stade d'athlétisme olympique 5- Juillet (Sato) sera désormais mis à la disposition de la Fédération d'athlétisme, la piscine semi-olympique aux jeunes catégories de la natation, alors que la salle omnisports du Centre féminin de Ben Aknoun sera exploitée par l'équipe nationale d'escrime.

«L'État ne peut pas continuer à financer le complexe qui emploie 580 salariés. Cette structure sportive de haut niveau devra trouver d'autres ressources financières afin d'assurer l'entretien et les salaires des employés», a-t-il fait savoir. À la fin, celui-ci précisera que dans la discipline du football, «nous avons 8 stades d’envergure internationale, et 4 autres qui sont en voie de construction», indiquant que le stade le plus petit contient plus de 20.000 places.

Hamza Hichem