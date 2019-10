Conjoncture : En toute logique

La croissance globale du produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a atteint à 0,3% au second trimestre de l’année contre 1,4% durant la même période de 2018, indiquent les données de l'Office national des statistiques, relevées sur les comptes nationaux pour la période étudiée. En toute logique, cet indicateur est d’abord une résultante de la baisse du volume de la valeur ajoutée des hydrocarbures. En effet, la croissance du secteur des hydrocarbures a marqué une diminution évaluée à 8,3% au deuxième trimestre 2019, contre 6,9% durant la même période de l'année dernière. Le secteur des services et des travaux pétroliers qui suit la cadence de l’évolution du secteur, a affiché, pour sa part, une «stagnation» du rythme de croissance des investissements, à 2,3%. En fait, l’impact de la crise pétrolière qui pèse de tout son poids sur l’économie du pays depuis la mi-juin 2014, oriente tout normalement ses indicateurs. Principale ressource de l’Algérie, et pilier de son économie, les hydrocarbures, notamment, le pétrole, contribuent à plus de 50% dans la formation du PIB et à hauteur de 97% des exportations algériennes, en plus de sa contribution dans la structure du budget de l’Etat. Par conséquent, la baisse persistante des cours de l’or noir sur les marchés internationaux continuent d’affecter les performances économiques du pays. Aussi, dans le cas de notre économie basée essentiellement sur l’utilisation des ressources naturelles conventionnelles comme vecteur de développement, et de soutien à la croissance, la question sur l’opportunité des choix opérés jusque-là reste largement posée. Effondrement de la valeur de nos exportations d’hydrocarbures, faiblesse significative de la structure des exportations hors hydrocarbures, prépondérance des hydrocarbures dans la structure des exportations et du PIB, déficit chronique et démesuré de la balance commerciale, aggravé par les difficultés à maîtriser le volume des importations, important recul des recettes budgétaires manifesté à travers une forte baisse de la fiscalité pétrolière, amenuisement des réserves de changes du pays, détérioration des finances publiques, sont les principaux indicateurs d’une économie en sursis et qui tire sa croissance dans la seule ressource pétrolière. L’Algérie qui reste confrontée à des défis économiques majeurs, conséquence de la baisse des cours pétroliers, fait face également à une situation politique particulière qui impacte négativement et gravement l’économie nationale. De ce fait, de profondes réformes structurelles s’avèrent impératives pour inverser la tendance et faire des hydrocarbures un instrument de diversification. La conclusion, on a de cesse de le répéter, est que l’Algérie doit impérativement diversifier ses revenus et ses ressources, en orientant l’effort sur le développement du potentiel industriel, pour réduire l’importance du rôle des revenus des hydrocarbures dans son économie et, préparer sa transition irréversible vers un modèle de croissance qui puisse garantir ses équilibres macroéconomiques et construire la résilience de son économie face aux fluctuations du marché pétrolier.

D. Akila