Centenaire de Mohamed Dib : Le grand romancier revisité

Un hommage a été rendu avant-hier, à Annaba, à un grand de la littérature algérienne, en l’occurrence Mohamed Dib, à l’occasion de son centenaire, à travers une rencontre littéraire sous le thème «Mohamed Dib, entre le local et l’universel». Cet événement, qui a regroupé, à la bibliothèque principale de la lecture publique Barkat-Slimane, des hommes de lettres et de culture, des étudiants et d’invités de différents horizons professionnels, a permis de revisiter le grand romancier Mohamed Dib avec l’objectif de valoriser et d’honorer son talent d’écrivain ayant consacré plus de 50 ans à l’écriture et à la créativité. Pour le poète Boudiba, directeur de wilaya de la culture, Mohamed Dib est l’auteur d’une trilogie qui est et restera parmi les œuvres les plus marquantes de l’Histoire de la littérature contemporaine algérienne. Dib est, aussi, l’un des fondateurs de l’école nationale de l’écriture littéraire en langue française, a-t-il fait remarquer. Sept conférences de chercheurs académiciens, issus de plusieurs universités algériennes qui reprennent les œuvres littéraires de Mohamed Dib, ont marqué les travaux de cette rencontre littéraire. Il s’agit notamment de celle du Pr. Youcef Latrèche (Khenchela) : Mohamed Dib dans la littérature internationale, du Dr. Lounis Benali (Béjaia) : l’imaginaire du lieu… comment naissent les nations ? du Dr. Dellal Hlaïmia (Tébessa) : l’interaction des contextes dans le roman «Un été africain» de Mohamed Dib, et Dr. Abdelhamid Khettala (Khenchela) : le discours identitaire dans la trilogie de Dib, ainsi que du Dr. Radia Chafaï (Constantine) : fragmentation identitaire dans les œuvres de Mohamed Dib. En marge des travaux de cette rencontre, cinq adhérents de la bibliothèque principale de la lecture publique ont reçu le prix «Waciny Laredj» du lectorat attribué en guise de reconnaissance à ceux qui se distinguent dans la lecture. Il faut rendre un grand mérite à la directrice de la bibliothèque principale de la lecture publique, Mme Nouacer Saliha, pour les efforts qu’elle a déployés dans la perpétuation de ce genre de rencontres littéraires et leur bonne organisation ainsi que l’encouragement des jeunes à s’investir dans la lecture

B. Guetmi