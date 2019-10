Grand angle : Le refus d’un ordre imposé

La vague de manifestations, avec son lot de morts et de blessés, qui déferle actuellement sur le monde ne peut manquer d’interpeller les esprits. Aucune région de ce vaste monde n’est épargnée. « Du Moyen-Orient à l'Amérique latine et aux Caraïbes... de l'Europe à l'Afrique et à l'Asie», aucun pays ne semble pouvoir échapper à cette contagion virale. Pour le seul mois d’octobre, pas moins de six pays ont vu éclater des manifestations violentes. L’élément déclencheur peut être de nature politique ou socio-économique. Ainsi en Bolivie, c’est la contestation des résultats de l’élection présidentielle qui a poussé les boliviens à sortir dans la rue. Bien loin du continent sud-américain, c’est également pour dénoncer et rejeter le projet prêté au président sortant de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution, que les guinéens manifestent depuis le 7 octobre. Dans d’autres cas, la raison qui a poussé les gens à envahir la rue et braver les autorités est d’ordre économique. La baisse du pouvoir d’achat et les difficultés de la vie au quotidien font que les citoyens «explosent» à l’annonce de la moindre nouvelle hausse. Celle d’un ticket de métro au Chili, du prix du carburant en Equateur, une nouvelle taxe sur les appels passés via la messagerie WhatsApp au Liban, ou encore pour tout simplement réclamer du travail et des services publics fonctionnels, comme c’est le cas en Irak. ces nouvelles manifestations sont, faut-il aussi le souligner, venues se greffer à d’autres déjà en cours. Hong-Kong, a titre d’exemple, connait un mouvement de contestation depuis juin, enclenché par un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale. Appelant à une réflexion sur les facteurs sous-jacents, le SG de l’ONU, qui ne cache pas son inquiétude face à cette flambée de manifestations, a déclaré qu'il «existait un déficit de confiance grandissant entre les citoyens et les institutions politiques et que le contrat social était de plus en plus menacé». Il a également souligné que «les impacts négatifs de la mondialisation et des nouvelles technologies avaient aggravé les inégalités au sein des sociétés». D’aucuns, partisans de la théorie du complot et de la main étrangère, tenteront d’expliquer ces réactions selon cette grille de lecture. Pourtant, faut-il s’en convaincre, il existe aujourd’hui au sein des sociétés une réelle prise de conscience politique et citoyenne qui encourage et pousse les gens à ne plus subir le diktat de leurs dirigeants quitte à payer le prix fort. A savoir celui de leur vie.

Nadia K.