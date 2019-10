Syrie : Le chef de l’« EI » tué dans un raid américain

Le chef du groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech), Abou Bakr Al Baghdadi, est mort hier après s’être fait exploser dans un tunnel, lors d’une opération des forces spéciales américaines dont il était la cible dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé le Président américain, assurant que les États-Unis continueraient à poursuivre les terroristes qui restent.

Le directeur des réseaux sociaux de la Maison-Blanche a posté sur Twitter une photo du Président Donald Trump en train de regarder l’opération menée en Syrie par les forces spéciales. Aux côtés de Donald Trump, dans la «Situation Room» de la Maison-Blanche, se trouvaient le vice-président Mike Pence, le conseiller à la Sécurité nationale Robert O’Brien, le Secrétaire à la Défense Mark Esper, le général Mark A. Milley, chef d’état-major des armées, et le général de brigade Marcus Evans, directeur adjoint aux opérations spéciales et à l’antiterrorisme. L’image postée par Dan Scavino rappelle celle de l’ancien président Barack Obama, lors de l’opération qui avait mené à la mort du chef de l’organisation terroriste Al Qaida, Oussama Ben Laden, en mai 2011. Se félicitant de la mort d’Abou Bakr Al Baghdadi, M. Trump a assuré que les États-Unis «continueraient à poursuivre les terroristes qui restent». Ces derniers «ne pourront jamais dormir tranquilles», a affirmé le Président américain. «C’était un homme malade et dépravé, et maintenant il est mort. Le monde est maintenant bien plus sûr. La nuit dernière était une grande nuit pour les États-Unis et pour le monde», a souligné Donald Trump, pendant son discours depuis la Maison-Blanche. Aux alentours de minuit, des hélicoptères ont survolé le village de Baricha où était caché le chef terroriste, a-t-il dit, indiquant qu’Abou Bakr Al Baghdadi est mort «sans aucune dignité». «Il est mort après s’être fait exploser dans un tunnel, lors d’une opération américaine dont il était la cible dans le nord-ouest de la Syrie», a déclaré le Président américain. Le chef terroriste s’était réfugié dans ce tunnel creusé pour sa protection avec trois de ses enfants. «Il a déclenché sa veste (d’explosifs), se tuant ainsi que les trois enfants», a dit Donald Trump. Il est mort «comme un chien», a ajouté le Président américain, dans un discours télévisé. «Son corps a été mutilé par l’explosion», a-t-il dit. Le commandement militaire irakien a annoncé avoir fourni la localisation du chef du groupe terroriste «État islamique (EI)», Abou Bakr Al Baghdadi en Syrie, pour le raid américain qui l’a tué. «Une section spécialisée a travaillé pendant un an» et «le renseignement national a pu (...) localiser le repaire» de Baghdadi, et «grâce à cela, l’opération américaine a été menée», indique un communiqué. Peu avant, en annonçant cette mort, le Président américain Donald Trump avait remercié l’Irak, parmi d’autres pays. Une source au sein du renseignement irakien a affirmé que ce service surveillait les déplacements d’Al Baghdadi en Syrie et avait finalement pu le localiser, grâce à l’appel téléphonique de l’une de ses épouses, qui se trouvait avec lui. Un second responsable irakien a ajouté que le renseignement irakien avait également exploité des informations obtenues auprès de deux femmes en détention dans le pays, l’une des épouses du chef terroriste et la femme d’un de ses «proches collaborateurs». Le Président américain a livré un récit détaillé du raid, au cours duquel le chef de l’«EI» a été acculé par les forces américaines, puis s’est fait sauter avec sa ceinture d’explosifs. L’homme le plus recherché du monde, considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie, et d’attentats sanglants dans plusieurs pays du monde, avait été plusieurs fois annoncé mort, ces dernières années.