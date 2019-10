Athlétisme : Mobilis honore Taoufik Makhloufi

L’opérateur de téléphonie mobile Mobilis a honoré, hier en son siège, le vice-champion du monde du 1.500 m des Championnats du monde d’athlétisme de Doha (Qatar), Taoufik Makhloufi, qui a décroché la médaille d’argent.

Le natif de Souk Ahras, double médaillé d’argent aux jeux Olympiques 2016, a été honoré par le P-DG de Mobilis Mekkid Bellal, qui a souligné que Makhloufi a réussi une nouvelle fois à hisser les couleurs nationales dans plusieurs manifestations sportives internationales avec fierté, et continue de fournir de gros efforts afin de représenter et servir l’Algérie de la meilleure des façons.

Le patron de l’opérateur historique précisera que « la réussite du vice- champion du monde du 1.500m est le fruit d’un dur labeur, par le travail soutenu mais aussi l’ambition et la confiance en soi ». « Le jeune Algérien devra prendre comme exemple Taoufik Makhloufi qui inscrit son nom en lettres d’or et croit en ses idées et en les valeurs de la réussite à travers l’acharnement au travail », soutiendra M. Mekkid, lors d’une conférence de presse qui a suivi l’hommage au jeune athlète.

Pour sa part, Taoufik Makhloufi a affirmé que « certaines parties ne veulent pas voir Taoufik Makhloufi représenter l’Algérie et sur le podium, ces derniers doivent partir du secteur sportif ». «Pour ma part, je n’ai de problème personnel avec quiconque, mais certaines personnes agissent contre les intérêts de l’Algérie », a-t-il ajouté. Il rejoindra ainsi les déclarations faites il y a quelques jours par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, qui avait indiqué que des parties ont menacé son ministère pour ne pas apporter de soutien à l’athlète.

L’athlète a exprimé sa fierté quant à l’obtention de cette médaille après trois années loin des pistes d’athlétisme. « Dieu merci mon travail et des heures d’entraînement ont donné leurs fruits. Je vais continuer à travailler très dur pour décrocher d’autres médailles lors des prochains rendez-vous », dira-t-il.

Il dira également que la relation qui le lie avec Mobilis depuis 2016 n’est pas uniquement « business » mais plutôt « humaine », «qui m’a toujours apporté son soutien et m’a permis de repartir sur de bonnes bases». Le contrat de Taoufik Makhloufi avec Mobilis prendra fin en 2020, mais sera reconduit pour deux autres années, une période durant laquelle Makhloufi prendra part aux jeux Olympiques d'été de 2020 de Tokyo, aux Jeux méditerranéens de 2021 à Oran et à la 18e édition des Championnats du monde d'athlétisme qui se déroulera en 2021 à Eugene, aux États-Unis.

Le vice-champion du monde réfléchit en ce moment avec Mobilis sur la faisabilité de la création d’une école supérieure d’athlétisme, qui permettra aux futurs jeunes athlètes de bénéficier de l’expérience de Makhloufi et des entraînements de niveau mondial.

Au sujet du sponsoring du sport algérien, le patron de Mobilis soulignera que son entreprise mettra sur pied des études minutieuses pour soutenir le sport en Algérie. « Le sponsor chez Mobilis est à l’étude pour pouvoir appuyer d’une façon meilleure le sport en Algérie », a conclu le P-DG.

Mohamed Mendaci