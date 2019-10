Report du match de la coupe arabe pour raisons sécuritaires : Le Mouloudia affrontera l’US Biskra mercredi

Le Mouloudia d’Alger ne se déplacera pas à Karbala pour affronter le club des forces aériennes irakiennes dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe arabe. Prévu pour le 31 octobre, le match a été reporté pour le 09 novembre, et ce, pour la dégradation de la situation sécuritaire en Irak.

Les dirigeants du doyen ont demandé la délocalisation de la rencontre à l’union arabe de football (UAFA). Il y a lieu de rappeler que de nombreuses manifestations violentes ont secoué le pays pendant les dernières semaines, notamment ces derniers jours à Nadjaf et Baghdad. Le Mouloudia d’Alger recevra les forces aériennes irakiennes au match Retour au stade du 05 juillet le 23 novembre. Une compétition dont le but est sportive tout d’abord, mais essentiellement lucrative, avec un cheque de six millions de dollars au bénéfice du vainqueur de la coupe.

Le Mouloudia d’Alger, seul représentant de l’Algérie à cette compétition, suite à l’élimination de la JS Saoura et le CS Constantine, espère aller au bout de l’aventure arabe pour toucher le pactole et respirer financièrement. Suite à ce report, la ligue professionnelle de football a programmé ce mercredi, la rencontre de la 9e journée de Ligue 1 entre le Mouloudia d’Alger et l’US Biskra.

Les protégés du technicien français Bernard Casoni se déplaceront à la capitale des Zibans pour affronter le nouveau promu à la recherche d’un nouveau succès afin de réconforter son fauteuil de leader, partagé en ex-æquo avec le CR Belouizdad.

Kader Bentounès