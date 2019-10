Ligue 2 (10e journée) : L’O Médéa prend les commandes

L'Olympique de Médéa a repris seule les commandes du championnat de Ligue-Deux à l'issue de la dixième journée, marquée par la déroute du Widad de Tlemcen à Relizane, dans le derby de L'Ouest. Les protégés du coach Hadjar se sont imposés, non sans grandes difficultés, face au nouveau promu, OM Arzew. Il faut dire que les Olympiens ont souffert pour trouver la faille face à une coriace formation de l'OMA, auteur par ailleurs d'un parcours assez correct jusque là. L'unique réalisation de cette partie assez plaisante est l'œuvre de Guemouth à l'heure du jeu, une petite mais précieuse victoire qui permet à l'OM de prendre la tête du classement. Coleader avant cette manche, le WAT, visiblement dans un jour sans, a été battu par une équipe du Rapid beaucoup plus motivée et très entreprenante (2-0). Une défaite qui pourrait bel et bien semer le doute dans les rangs de cette formation de Tlemcen, incapable de maintenir le rythme et la stabilité au niveau des résultats. Grace à ce succès, le RCR, qui n'a jamais caché ses ambitions pour l'accession, pointe aux pieds du podium. Par ailleurs, le RC Arbâa poursuit sa belle série, après le passage à vide qui a entrainé le départ du coach, Hamici. Les «Vicking» ont disposé de la modeste formation du Mouloudia d'El Eulma, qui flirte avec la zone de danger depuis l'entame de la saison, par le score de(2 à 0).

Après quelque timides occasions, le RCA à ouvert la marque suite à un but contre son camp de Bouledrâa (20'), avant que Lardi (82') ne scelle le sort de cette confrontation plutôt déséquilibrée. Les poulains de Bouhellal, bien au chaud à la troisième place, suivent de très près la course. De son coté, l'ASK piétine.

La formation du Khroub, qui rate une belle opportunité de remonter sur le podium, à été tenue en échec par l'Amel de Boussâada (0-0), en position de premier relégable. Fortunes diverses pour les deux teams de Bejaiai. Le MOB renoue avec la victoire. Les joueurs de Latreche ont pris le meilleur de l'ASM Oran (2-0), qui était pourtant sur une bonne dynamique. C'est en seconde période que les camarades du portier Bencharif ont fait la différence. À l'heure de jeu, Rabti signe le premier but de la rencontre en transformant le penalty accordé par l'arbitre du match, Abid Charef.

Dans les cinq dernières minutes Nâas confirme le succès des Crabes. La JSM Bejaia poursuit de son coté sa descente aux enfers. Les joueurs du technicien tunisien, Bouakeuz, ont été vaincus à Tadjenanet par une bonne équipe du Difâa (2-0). 35', la formation locale, qui avait pris l'initiative de jeu à son compte d'entrée d'entrée, trouve facilement le chemin du filet par l'intermédiaire de Chaib. Incapable de réagir, les coéquipiers de Ghanem encaissent un second but juste après le retour du vestiaire, en seconde mi-temps. Cette fois c'est Châabane qui parvient à tromper la vigilance du gardien Mekereche (47').

Toujours dans le bas du tableau, l'USM Annaba respire. Auteur d’une victoire sans appel face au MC Saida (3-1), les Tuniques Rouge de Bône la coquette quittent provisoirement la zone de relégation. De son coté, l'USM Harrach retombe dans ses travers après avoir réalisé son premier succès de la saison, la semaine dernière face à la JSMB. La lanterne rouge du championnat a été accrochée at-home par une solide formation de la JSM Skikda (1-1). Tout s'est joué en première période, dans cette partie pour le moins électrique. Sans complexe, les joueurs de Benchouia prennent l'avantage sur penalty (19'), suite à l'intervention musclée du défenseur, Abdi sur Zeghnoune.

Lemhane se charge d'exécuter la sentence et ouvre la marque pour les visiteurs. Deux minutes plus tard, Abdat profite d'une erreur défensive pour s'emparer du cuir et remettre les pendules à l'heure. L'USMH a terminé le match à dix après l'expulsion d'Abdi. Un nul qui n'arrange guère les affaires des poulains de Slimani.

R. M.