Coupe de la CAF (16es de finale-bis) , Kampala City 0 – Paradou AC 0 : Belle opération de l’Athlétic

Le Pardou AC à bien résisté, hier en Ouganda, face à la formation de Kampala City FC. Les protégés du technicien portugais, Châlo, sont revenus avec un précieux nul de la capitale ougandaise. À l'occasion de la première manche des 1/16es de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine, les camarades du portier, Moussaoui, auteur d'une belle partie, et leurs homologues de Kampala City se sont séparés sur un score vierge. Malgré un taux d'humidité assez élevé, les joueurs du PAC, qui continuent à évoluer sans leur buteur, Benayad, blessé, ont joué sans complexe face au champion en titre de l'Ouganda. Gérant parfaitement les moments forts de cette rencontre plutôt équilibrée, face à un adversaire très en forme, les Bouzok, Zorgane et compagnie ont même pu faire mieux. Bien organisés sur le terrain et maitrisant comme il se doit le jeu des contres, les Algériens ont cependant failli faire mouche à maintes reprises.

Quoi qu'il en soit, le Paradou AC réalise une opération en prévision du match retour, le 03 novembre prochain, à 20h45 au stade 5-Juillet. En cas de qualification, le PAC disputera la phase des poules de la Coupe de la CAF. Une première pour la jeune formation algéroise qui, pour rappel, a vu le jour en 1995 seulement. À souligner que le PAC s'est qualifié à ce troisième et dernier tour en écartant la formation tunisienne du CS Sfax.

De son coté, l'équipe de Kampala City FC a été versée en Coupe de la Confédération après son élimination de la Ligue des Champions par les Angolais de Petro Athletico Luanda.

Redha M.