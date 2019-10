Sahara occidental : L’Afrique du Sud réitère son soutien au droit du peuple sahraoui

L'Afrique du Sud a réitéré, lors du 18e sommet du Mouvement des pays non alignés (MPNA) à Bakou, son ferme attachement au règlement du conflit au Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination, appelant à la mobilisation de la communauté internationale pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Assemblée générale. « Notre mouvement doit assumer son rôle primordial dans la résolution du conflit au Sahara occidental, qui garantira le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination », a déclaré le vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Alvin Botes. Le diplomate sud-africain, a lancé un appel à cette occasion, au secrétaire général des Nations unies pour « désigner dans les meilleurs délais un envoyé personnel pour le Sahara occidental afin de remettre le processus de paix sur les rails après la démission de Horst Kohler », a-t-il précisé. De son côté l’Algérie, par la voix du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a mis en avant, « la conviction profonde quant à l'importance du dialogue et du règlement pacifique des conflits, en réitérant l'attachement aux principes fondamentaux des Nations unis et du droit international ».

Rédaction Web