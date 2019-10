M. Ghouini (Mouvement El-Islah) : « La Présidentielle une solution globale et radicale à la crise politique »

Le président du mouvement El- Islah, Fillali Ghouini, a affirmé, hier à Mostaganem, que l’Algérie s’apprête à une échéance électorale qui traitera, de manière globale et radicale, la crise politique conjoncturelle. Animant une conférence politique organisée par le mouvement El-Islah, à la maison de la Culture Ould-Abderrahmane-Kaki, Filali Ghouini a souligné que «la préservation de l’Algérie, qui s’apprête à des élections présidentielles, nécessite la mobilisation de tous pour la réussite de ce rendez-vous avec une large participation des citoyens». «Le succès des prochaines élections présidentielles garantira l’avenir des Algériens et Algériennes et des générations montantes», a-t-il affirmé, soulignant qu’il s’agit d’un rendez-vous pour consacrer la vraie démocratie et gagner la confiance des citoyens, qui aura un impact sur les législatives et les locales. «La prochaine présidentielle constituera une occasion pour rétablir la confiance entre les citoyens et les responsables, et avec la classe politique, surtout qu’elle aura lieu sans l’ingérence de l’Administration», a-t-il assuré.

«Avec l’instance indépendante qui renferme des cadres et des experts jouissant d’expérience et d’une volonté de servir la société et un nouveau texte de loi, il est possible de contrôler et de superviser les élections du début à la fin», a estimé le président du mouvement El-Islah. M. Ghouini a estimé qu’«il n’y avait aucune raison de boycotter les urnes, après que de nombreuses revendications de la société eurent été satisfaites», ajoutant que le futur Président «aura besoin du soutien d’une large base populaire, pour pouvoir assumer ses devoirs, d'où la nécessité de participer au vote du 12 décembre». Il s'est par ailleurs réjoui du civisme des citoyens qui prennent part à des marches hebdomadaires depuis le 22 février dernier. Il a également salué le civisme sans égal de l’institution militaire. La période après les élections présidentielles doit consacrer un décollage économique, en corrigeant les dysfonctionnements des exercices précédents, répondre aux attentes des jeunes, lutter contre la bureaucratie et la fitna visant l’institution militaire qui a respecté ses engagements.