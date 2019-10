Abdallah Djaballah (PJD) : « Les résultats de l’élection seront acceptés »

Le président du Parti de la justice et développement (PJD), Abdallah Djaballah, a considéré, hier à Constantine, que «le pays traverse une phase où l’on doit faire la distinction entre la légitimité politique, qui exige de satisfaire la revendication populaire, et la priorité à accorder à la stabilité politique, en optant en faveur des élections». Lors d’une conférence animée à la maison de jeunes Abdallah-Bouhroum, à la nouvelle circonscription administrative Ali-Mendjeli, M. Djaballah a estimé qu’«après la satisfaction de nombre des revendications du Hirak populaire, l’opinion publique s’est divisée en deux». La première, a-t-il précisé, demande d’aller impérativement vers une élection présidentielle pour garantir la stabilité politique, tandis que la seconde préfère saisir l’opportunité pour un changement profond à tous les niveaux et une réforme globale. Le président du PJD a affirmé que son parti est pour «l’instauration, d’abord, de la légitimité politique, en répondant à toutes les revendications du peuple en tant que source du pouvoir», rappelant que son parti a refusé de présenter un candidat pour la présidentielle prochaine. Après avoir souligné qu’«il aurait fallu mettre en place toutes les conditions revendiquées par le peuple, pour faire du prochain rendez-vous électoral une véritable fête nationale», il a indiqué que son parti «n’a encore pris de décision en faveur ou contre la tenue des élections». Il a néanmoins ajouté qu'en cas de l'élection d’un chef d’État, «le devoir politique» lui «imposera de faire avec cette situation». La conférence, organisée par le bureau de wilaya du PJD, s’est déroulée en présence des membres du conseil consultatif du parti et des militants.