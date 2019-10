Election présidentielle : Le délai de dépôt a expiré hier à minuit

Après Azzedine Mihoubi, Abdelkader Bengrina et Ali Zeghdoud, c’est au tour d’autres postulants, à l’instar d’Abdelmadjid Tebboune, de déposer leur dossier de candidature à la présidentielle, hier, au niveau du siège de l'Autorité nationale indépendante des élections, au palais des Nations, Club-des-Pins, à Alger.

M. Tebboune se montre plutôt optimiste. Dans ses propos, tenus au cours d’un point de presse, il a notamment mis en relief la possibilité d’instaurer la deuxième République, où, dit-il, «tout citoyen trouvera sa place et ses repères».

«La solution existe pour résoudre la crise politique que vit le pays», a affirmé en outre Abdelmadjid Tebboune, non sans saisir l’opportunité de défendre la qualité de son programme électoral, essentiellement axé, affirme-t-il, sur «la dimension sociale, économique et éthique, en vue de rétablir la cohésion de la société algérienne».

Même s’il s’est montré peu prolixe quant au contenu de son programme électoral, qu’il exposera de manière détaillée au moment opportun, ce prétendant au poste de président de la République a laissé entendre qu’il fera du concept de la souveraineté populaire, un de slogans phare de sa campagne électorale. Il a surtout insisté sur l’importance que revêt la prochaine présidentielle, qu’il considère comme étant «l’unique solution offrant un nouveau départ pour la consécration de la souveraineté du peuple, prévue dans les articles 7 et 8 de la Constitution». «L’Algérie vit aujourd’hui une étape historique», indique encore Abdelmadjid Tebboune, qui se félicite ainsi du fait qu’une élection présidentielle est organisée pour la première fois en dehors du cadre de l’Administration, et que son organisation est confiée à une commission indépendante. Il se dit ainsi convaincu de la possibilité de transcender le contexte difficile que vit le pays, plaidant pour une large adhésion du peuple au processus électoral. Il a aussi réitéré son rejet quant à une quelconque période de transition, qualifiant cette option de périlleuse pour le pays. «Je suis dans le rang des démocrates, je ne cois plus à la cooptation, il appartient au peuple, désormais, de choisir en toute liberté son candidat ; c’est lui le détenteur de la souveraineté», a-t-il encore indiqué, promettant une campagne électorale basée sur la proximité avec les citoyens.

Étant le quatrième postulant à déposer son dossier de candidature, M. Tebboune fait partie des treize prétendants à la présidentielle ayant pris rendez-vous auprès de l’Anie pour l’accomplissement de cette procédure. En effet, la journée d’hier, qui correspondait à l’expiration du délai fixé pour cette opération, le siège de l’Anie a vécu une ambiance particulière faite par une succession de postulant, dont les dossiers de candidature ont été ainsi réceptionnés les uns après les autres.

Après Abdelmadjid Tebboune, Abderrazak Habirat a été le cinquième postulant à déposer son dossier. Dans une déclaration à la presse, M. Habirat a déclaré «réunir» toutes les conditions légales pour l'élection présidentielle, précisant que sa candidature se voulait «une réponse à l'appel de la patrie». S’en est suivi le dépôt de dossier d’Ali Benfils, le président du parti Talai’e El-Hourriyet, qui, dans une déclaration à la presse, a confirmé son intention de participer à la présidentielle du 12 décembre pour «apporter une plus-value et rassembler les Algériens autour d’un projet national rénové». Dans le cas où il est élu, Benflis promet la mise en application d’un programme politique d’urgence qui vise, explique t-il, «le rétablissement de la légitimité des institutions, la consécration de l’indépendance de la justice et la moralisation de la vie publique». À ces objectifs d’ordre politique, s’ajoutent d’autres de nature économique ayant trait, indique le même postulant, «à l’assainissement de l’appareil de production, la réhabilitation de l’acte économique et la mise en place d’une transition énergétique». Au plan social, il fera savoir que son programme électoral priorise le renforcement de la solidarité nationale, la consécration de l’égalité sociale, ainsi qu’une répartition équitable des revenus du pays.

Le candidat du Front El-Moustakbal M. Abdelaziz Belaïd, a déclaré qu'il comptait présenter un «programme ambitieux» en prévision de la prochaine présidentielle qui constitue «l'unique issue démocratique pour sortir de la crise que traverse le pays». M. Belaïd souhaite que «le peuple algérien assume aujourd'hui sa responsabilité», étant «l'arbitre» qui «détient la solution». Se disant «extrêmement confiant» en les institutions de l'État pour assurer la réussite du processus électoral, et garantir sa régularité et sa transparence, M. Belaïd a appelé le peuple algérien à le soutenir dans la concrétisation de cette démarche.

L'enseignant universitaire, Abbas Djamel, a invité le peuple algérien à «participer massivement à l'élection présidentielle, à surmonter les divergences et à œuvrer à l'édification du pays pour un avenir meilleur». L'édification des États «ne se fait pas via les réseaux sociaux, mais plutôt avec l'implication de tout un chacun. Nous ne pouvons rien réaliser sans une mobilisation quotidienne autours du processus d'édification d'une Algérie meilleure», a-t-il ajouté. Le candidat du parti Errafah, Mourad Arroudj, a indiqué qu'il se portait candidat à la présidentielle vu que «la situation que traverse le pays dans ses dimensions politique et socioéconomique est extrêmement mauvaise», et qu'il était de son devoir de «déployer tous les efforts pour sauver le pays». La présidentielle du 12 décembre constitue «une opportunité historique pour opérer le changement escompté par le peuple algérien et revendiqué par le Hirak», a-t-il ajouté.

Ali Sekouri, candidat indépendant, a aussi déposé son dossier.

Les dossiers de Belkacem Sahli, Aïssa Belhadi, Abdelaziz Belaïd, Slimane Bakhlili, Noui-El Kharchi, Ammar Hamdani, Fares Chellali, Ahmed Ben Naâmane et Belabbes Layadi devraient aussi être réceptionnés.

Un total de 16 dossiers sera examiné par une commission composée de 200 experts, comme l’a déjà fait savoir le chargé de communication de l’Anie, M. Ali Draâ.

Karim Aoudia