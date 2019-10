Après le dépôt des dossiers : Statuer sur la validité des candidatures

Après la clôture, hier à minuit, de l’opération de dépôt des dossiers de candidatures, que va-t-il se passer ? Que prévoit la loi en vigueur à ce sujet ?

Il faut d’abord savoir que conformément à la loi organique du 4 septembre 2019 relative au régime électoral, l’étape suivante revient à l’Autorité nationale indépendante des élections, laquelle autorité est appelée à statuer sur la validité des candidatures à la Présidence de la République «par décision dûment motivée, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature». La loi en vigueur souligne également que la décision de l’ANIE est immédiatement notifiée à l’intéressé. Aussi et en cas de rejet, le concerné peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel, et ce, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification.

Selon les dispositions de l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, l’Autorité nationale indépendante des élections transmet au Conseil constitutionnel ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt-quatre (24) heures de la date de l’annonce de ses décisions. Cela dit et pour ce qui est de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, ce sera au Conseil constitutionnel de la valider, par décision, dans un délai de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution. Il convient de rappeler dans ce contexte que l’article 103 de la Loi fondamentale du pays prévoit notamment que « lorsqu'une candidature à l'élection présidentielle a été validée par le Conseil constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné».



Une campagne de trois semaines et un silence électoral de trois jours



Comme le stipule l’article 164 de la loi organique, les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’Autorité nationale indépendante des élections «dont les membres et les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats». Le même article de loi indique que les dossiers de candidatures aux élections doivent faire l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions de la loi organique, «particulièrement celles relatives aux pièces et documents constitutifs des dossiers légalement requis et le respect des dispositions relatives aux cas d’inéligibilité». Il sera mis en exergue aussi que «tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement, de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin».

De même qu’il est mentionné que «l’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats, est interdite». Lors de la campagne électorale devant s’étaler sur trois semaines consécutives et prendre fin trois jours avant le jour du scrutin, les candidats disposent pour présenter leurs programmes aux électeurs, d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles, note la loi organique relative au régime électoral. L’autre fait à mettre en avant, c’est que «les modalités et procédures d’accès aux médias audiovisuels autorisés à exercer sont fixées en application de la législation et de la réglementation en vigueur», au moment où «les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par décision du président de l’Autorité nationale indépendante des élections», selon les dispositions du même texte.



En cas de rejet des comptes de campagne électorale par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements



Cette même loi organique évoque également, dans son article 178, les médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, qui, souligne le texte, « sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats » et relève que l’Autorité nationale indépendante des élections, en coordination avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, assure le respect des dispositions de cet article. Il faut dire que tout a été réglementé par cette loi organique, y compris les surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures qui doivent être «attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales». Clair, net et précis, le texte, qui met en garde sur le fait que «toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite», signale que l’Autorité nationale indépendante des élections «veille à l’application des dispositions» énoncées. S’agissant du volet inhérent au compte de campagne, il est indiqué que le candidat à l’élection du Président de la République est, en fait, tenu d’établir «un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées. Ce compte, présenté par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, est adressé au Conseil constitutionnel et à l’Autorité nationale indépendante des élections».

A noter enfin que le compte du Président de la République élu, est publié au Journal officiel et que les comptes des candidats sont déposés auprès du Conseil constitutionnel. Il est bon de savoir enfin qu’en cas de rejet du compte de campagne électorale par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements. La campagne électorale qui dure trois semaines sera suivie d’une pause de trois jours ; une période où le silence électoral est imposé et observé. Après quoi, le jour « J » arrive et les citoyens auront à élire le Président de la République en toute liberté et transparence.

Soraya Guemmouri