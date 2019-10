Election présidentielle : Le second test pour les candidats

L’objectif exprimé pour ces élections est de tourner la page de l’ancien régime. À l'expiration, hier, du délai de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 décembre, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) entamera l’étude des dossiers de candidature.

Azzedine Mihoubi a été le premier a avoir déposé son dossier auprès de l’ANIE sise à Club des Pins (Alger), suivi dans l’après-midi par Abdelkader Bengrina, président et candidat du Mouvement El-Binaa. Hier, c’était au tour d’Abdelmadjid Tebboune, et de Ali Zeghdoud, président du Rassemblement algérien (RA), de déposer leur dossier.

La prochaine étape donc après le dépôt des dossiers, est leur étude et validation par l’ANIE. Les candidats doivent déposer un dossier administratif composé de 20 pièces, détaillé dans la loi portant régime électoral, amendée le 14 septembre 2019.

L’ANIE avait rappelé dans les différents communiqués les conditions de candidature «stipulées par l’article 87 de la Constitution, renvoyant à d’autres conditions dans la loi organique. Ainsi, en vertu de l’article 139, il est fait obligation du dépôt, par le candidat lui-même, d’une déclaration de candidature à la présidence de la République auprès de l’ANIE, contre accusé de réception.

Dans le même contexte, l’article 139 stipule que «la déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’Autorité nationale indépendante des élections par le candidat lui-même, contre remise d’un récépissé. Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections peut, en cas de nécessité, déléguer aux membres du bureau de l’Autorité nationale indépendante des élections de faire ce travail».

En vertu de l’article sus-cité, le candidat doit notamment fournir, une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé.

En plus des autres documents et pièces administratives, il est exigé, dans le même article que le candidat à la présidentielle doit signer un engagement écrit portant, notamment, sur la non-utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes, ainsi que le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954 ; le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer ; le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation ; le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme ; le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique ; la consolidation de l’unité nationale ; la préservation de la souveraineté nationale ; l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ; l’adhésion au pluralisme politique ; le respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien ; la préservation de l’intégrité du territoire national ; ainsi que le respect des principes de la République.



Validation des dossiers de candidats : ce que prévoit la loi



Par ailleurs, l’article141 de la même loi indique que l’Autorité nationale indépendante des élections statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

La décision de l’Autorité nationale indépendante des élections est immédiatement notifiée à l’intéressé. En cas de rejet, le candidat peut introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification.

L’Autorité nationale indépendante des élections transmet au Conseil constitutionnel ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt-quatre (24) heures de la date de l’annonce de ses décisions.

Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution. Par ailleurs, le candidat à l’élection présidentielle doit présenter une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. S’agissant de l’étude des dossiers, M. Ali Draâ, le chargé de communication de l’ANIE, a affirmé qu’une commission composée d’un magistrat et des membres de l’Autorité doit valider le dossier en vérifiant la conformité de toutes les pièces. Cela concerne, entre autres documents : l’attestation de nationalité algérienne d’origine pour le candidat, l’attestation d’appartenance à la religion musulmane, la déclaration de patrimoine en Algérie et à l’étranger, l’attestation de résidence en Algérie, ainsi que le casier judiciaire. M. Draâ a ajouté qu’une autre commission œuvre à la vérification de l’authenticité des formulaires de signatures, lesquels doivent être légalisés au niveau de la commune par le secrétaire général, un délégué communal ou par un notaire.

Grâce à un système informatique pour le traitement des formulaires, l’ANIE assure que l’opération d’étude des dossiers se déroulera dans les meilleures conditions. Cette informatisation permettra de vérifier aussi l’identité des signataires des formulaires. Ainsi, à la fin de l’opération, un PV sera établi pour chaque candidat. L’ANIE doit terminer l’opération d’étude des dossiers et formulaires en sept jours, cette opération doit être achevée au plus tard le 12 novembre prochain.

Tahar Kaidi