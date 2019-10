Ressources hydriques : Une gestion rationnelle

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a pris part, les 24 et 25 octobre, aux travaux de la 3e session ordinaire de la commission technique spécialisée de l'agriculture, du développement rural, des eaux et de l'environnement, au siège de la commission de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba (Éthiopie), a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Organisée par le département de l'économie rurale et de l'agriculture de l'UA, cette session a été une occasion pour les participants d'évaluer le progrès réalisé en matière de mise en œuvre des décisions issues des précédentes sessions ordinaires de la commission, de revoir les objectifs stratégiques relatifs aux domaines de l'agriculture et du développement rural, et d'examiner l'impact des initiatives inhérentes à l'eau et à l'environnement sur la réalisation des objectifs globaux fixés dans les différentes déclarations. Un rapport élaboré par des experts dans les domaines précités a été soumis aux ministres des pays membres pour débat, ajoute le communiqué. Le document en question prévoit plusieurs orientations, recommandations et décisions sur les changements climatiques et leur impact sur le développement économique, les catastrophes naturelles, la pêche, l'agriculture, et la ressource hydrique, précise la même source. Intervenant, à l'occasion, M. Hamam a souligné «l'importance d'introduire la gouvernance de l'eau parmi les préoccupations des pays membres». À la clôture de cette 3e session et au terme d'un débat qui a duré une journée complète, les participants ont adopté le rapport final élaboré par des experts et spécialistes dans les domaines précités, conclut le document.