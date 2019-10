Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Un terroriste dénommé «Laarbi Ladmi Ahmed», dit «Hamma», s'est rendu, vendredi, aux autorités militaires à Tamanrasset, a annoncé le ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l’Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e Région militaire», a-t-il indiqué, dans un communiqué. Selon la même source, «il s’agit du dénommé +Laarbi Ladmi Ahmed+, dit +Hamma+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012». «Ledit terroriste était en possession d’un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de quatre (04) chargeurs et (71) balles», a souligné le MDN. «Ces résultats réitèrent, encore une fois, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national», a-t-on ajouté de même source.



Arrestation de 16 individus



16 individus ont été arrêtés et un véhicule tout-terrain saisi vendredi lors d'une opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire à Tamanrasset, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, a aussi indiqué le ministère. Un détachement de l'Armée a arrêté à Tamanrasset (6e Région militaire), 16 individus et saisi un véhicule tout-terrain, 2 groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs, ainsi que 250 sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 64 balles pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov», précise la même source. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, suite à des opérations distinctes à Adrar (3e Région militaire), Mila et Jijel (5e Région militaire), 5 personnes en possession de 38.913 unités de produits pyrotechniques et 3 fusils de chasse sans papiers», conclut le communiqué.