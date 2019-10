Ali Fodil, inhumé à Bouira

Ali Fodil, PDG du groupe Echourouk, a été inhumé, hier au cimetière de Bir Ghbalou (Bouira), en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, et d'une foule nombreuse composée de journalistes, de personnalités politiques, de citoyens et de proches du défunt.



Le ministre de la Justice adresse ses condoléances à la famille du défunt



Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a adressé hier un message de condoléances à la famille d'Ali Fodil, PDG du Groupe Echourouk, décédé jeudi à l'âge de 63 ans. «C'est avec une profonde affliction et résignation devant la volonté divine, que j'ai appris la nouvelle du décès du défunt Ali Fodil, puisse Dieu le Tout-Puissant lui accorder Sa sainte miséricorde et l'accueillir dans Son vaste paradis», a écrit M. Zeghmati, dans son message de condoléances. «En cette douloureuse épreuve et face à cette peine immense que nous partageons, je ne puis que vous exprimer mes sincères sentiments de compassion et de sympathie, priant Dieu le Tout- Puissant de vous assister et de vous prêter patience et réconfort», a ajouté M. Zeghmati. Ali Fodil a été victime, il y a quelques jours, d'une attaque cardiaque, avant que son état de santé ne se dégrade et son décès, jeudi matin.