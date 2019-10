M. Rabehi : « Des droits bel et bien garantis »

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, M. Hassan Rabehi, a affirmé hier que «l’Algérie œuvre activement à promouvoir les droits de l’homme», soulignant que «les manifestations populaires que connaît notre pays, depuis plusieurs mois, sont une preuve que ces droits sont bel et bien garantis».

S’exprimant à la presse, en marge de la rencontre consacrée à la présentation des conclusions du groupe de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), M. Rabehi a indiqué que «le peuple a montré son attachement à la patrie et son intérêt pour l'avenir du pays».

Le ministre a évoqué, à ce titre, les «efforts considérables» que déploie l'Algérie dans le domaine de la protection des droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et des enfants, ainsi que dans le domaine de la liberté d'expression et d'opinion, dont en témoigne «l’Organisation des Nations unies». M. Rabehi a également rappelé les lois adoptées en prévision de la prochaine élection présidentielle prévue pour le 12 décembre, exprimant son souhait que «l'Algérie soit en mesure de surmonter au mieux la situation actuelle». Pour sa part, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Fafa Sidi Lakhdar Benzerrouki, a déclaré que «le peuple algérien, depuis le 22 février, a fait valoir ses droits constitutionnellement consacrés, à travers des marches pacifiques, en reflétant sa maturité et son amour pour le pays», soulignant que «le Conseil n'a reçu aucune plainte sur des dépassements commis lors de ces manifestations».

La même responsable a fait savoir que le Conseil national des droits de l'homme, dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées, «a reçu plus de 763 plaintes, réclamations et doléances dans plusieurs domaines liés au logement, à l'emploi et au travail, où elles ont été étudiées et prises en charge».

Il convient de souligner, par ailleurs, que le groupe de suivi du «Cedaw» se veut un espace de concertation, de réflexion et de coordination, qui associe tous les acteurs nationaux institutionnels et ceux de la société civile, pour valoriser les acquis réalisés par les pouvoirs publics dans le domaine et surtout de s’arrêter sur les problèmes de la pleine jouissance de la femmes de ses droits, en œuvrant ensemble à leur promotion.

Il offre également, aux membres du comité, un cadre approprié d’analyse, d’évaluation et de plaidoyer, ainsi qu’une force de proposition à l’endroit des pouvoirs publics et de tous les acteurs concernés par cette thématique.

Ce mécanisme de concertation et d’échange est un outil d’aide au gouvernement, lors de l’élaboration du rapport national et aussi dans la mise en œuvre des recommandations faites en la matière.

Composé de 23 experts, le Cedaw est l'organe de surveillance de la mise en œuvre des engagements des États parties à la Convention, à travers notamment l'examen de leurs rapports et la formulation de recommandations et d'observations en la matière. Il constitue l'un des instruments juridiques les plus importants concernant la protection des droits de l'homme et de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes.

Le Comité émet également des recommandations générales et des suggestions. Les recommandations générales s’adressent aux États et portent sur des dispositions ou des thématiques de la Convention.

L'Algérie a ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en mai 1996, et présente régulièrement ses rapports nationaux devant ce Comité.

Salima Ettouahria