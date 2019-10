Une forte mobilisation relevée cette année : Reconstituer les milliers d’hectares

Une forte mobilisation a été relevée durant le week-end dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'Arbre qui coïncide avec la date du 25 octobre de chaque année. Ainsi, des campagnes de reboisement ont été lancées, depuis jeudi, pour l’implantation de millions d’arbres à travers le territoire national à l'objet de reconstituer les milliers d'hectares partis en fumée ces dernières années, notamment, pour l’aspect environnemental ainsi, que la protection des terres des étendues steppiques dans certaines wilayas.

Ces activités de reboisement lancées par le ministère de tutelle, ont vu l’adhésion du mouvement associatif qui a marqué une forte présence et mobilisation pour cette opération, à travers le territoire national. Cette mobilisation a donné lieu, également, à une imposante présence de citoyens, d'écologistes, d'élus locaux et d'agents des différents corps et institutions étatiques, pour l’application d’un riche programme de sensibilisation à l'environnement avec notamment une campagne d’assainissement, nettoiement, désherbage, élagage des arbres ainsi que l’embellissement des cités.

Parmi ces associations on citera à titre d’exemple, l’association des Amis de l’environnement, le réseau éco-citoyenneté d’Oran, qui a mené une opération de plantation d’arbres avec une équipe bénévole qui se fixe l’objectif de la préservation de la nature ainsi qu’un environnement sain. Cette équipe a choisi de sillonner plusieurs points de la wilaya d’Oran, avec d’implication d’écoliers pour leur inclure l’importance et l’amour de la nature et sa préservation. Son président, M. Yahiaoui Houari, a félicité la décision de l’interdiction des extractions d’arbres dans le milieu urbain, prônée par la wilaya», précisant que la décision proclame que «chaque extraction doit faire l’objet d’une étude avant», souligne-t-il. Cette décision, bien qu’elle soit encourageante pour la préservation de l’environnement en milieu urbain, mérite bien d’être encouragée et généralisée. Pour cause : le couvert végétal en Algérie est non seulement réduit, comparativement à l’immensité du territoire, mais aussi sujet à des contraintes liées notamment aux précipitations irrégulières, aux sols fragiles et au grand écart de températures entre les saisons, chaude et froide. Cette situation mène à dire, que la plantation d’arbres ne se focalise pas sur les périphéries de la capitale, dans les zones steppiques, ou à caractère montagnard, saharien… ces actions sont motivées par la nécessaire création d’espaces verts supplémentaires à travers les agglomérations urbaines et les villes nouvelles dans la capitale, pour donner une bouffée d’air frais et vivifiant à ces habitants. Les arbres sont essentiels à nos vies. En premier lieu : ils absorbent le dioxyde de carbone (CO2) qui est aujourd’hui présent en trop grande quantité dans l’atmosphère. Ils sont, en quelque sorte, de précieux compagnons dans la lutte contre la pollution. Ensuite, la feuille qui a besoin de gaz carbonique l’aspire, le filtre et le retourne dans la nature sous forme d’oxygène. Les arbres purifient donc l’air que nous respirons. De plus, ils servent souvent de refuge aux animaux et constituent les écosystèmes complexes que sont les forêts. Pour sa part, l’association SEP en collaboration avec la direction des forêts de Seddouk (Bejaia) a contribué également à cette opération, à travers, l’organisation d’une matinée de plantation d'arbres. Une opération de plantation d’arbres dans des espaces urbains et dans des sites naturels de cette localité a attiré de nombreux citoyens seddoukois, de tous âges et tous genres qui y ont participé.

Les citoyens peuvent participer activement à cette politique d'amélioration du cadre de vie en plantant des arbres qu'ils peuvent acquérir gratuitement au niveau des conservations des forêts au niveau de toutes les wilayas du pays.

Kafia Ait Allouache