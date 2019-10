Journée nationale de l’arbre, Objectif : plantation de 2 millions d’arbres

C’est au niveau du barrage de Douéra, à l’ouest d’Alger, que l’Agence nationale des barrages et transferts a procédé, hier, au lancement de sa troisième campagne de reboisement, avec l’objectif de planter 2 millions d’arbres à l’échelle nationale.

Dans une déclaration à El Moudjahid, le directeur général de l’ANBT a souligné que son agence est un acteur «principal» dans cette campagne nationale de reboisement initiée par le gouvernement et indiquera qu’elle avait déjà initié auparavant des campagnes similaires entre 2016 et 2019 qui ont précédé cette campagne de deux millions d’arbustes. «Ce qui nous a permis de reconduire le même objectif pour participer à cette campagne de manière très intensive», a expliqué Arezki Berraki. En 2020, l’ANBT prévoit de planter deux autres millions de plants avec nos propres moyens, avec les travailleurs de l’Agence. «A chaque fois nous allons accompagner l’objectif tracé par le gouvernement à savoir la plantation de 43 millions d’arbres. Aujourd’hui, nous avons donné le coup d’envoi de l’opération», ajoutera-t-il. Le chiffre de 43 millions d'arbres fait référence au nombre de la population algérienne. D’ailleurs, cette campagne d’envergure s’intitule "Un habitant, un arbre" et doit être achevée en mars 2020.

Le DG de l’ANBT a précisé que cette campagne sera ponctuée par des actions de sensibilisation sur l’importance de l’arbre et de la protection du sol et de l’eau et ce, au profit des générations futures qui auront une idée «bien précise» sur l’importance de la protection de la nature et de l’environnement. «L’ANBT participera dans toutes les campagnes de reboisement y compris celles qui concerneront le parc Dounia d’Alger», a assuré M. Berraki.Pour cette nouvelle campagne, l’Agence nationale des barrages a orienté son objectif en prenant en compte les spécificités et l’environnement de la région. «Pour chaque barrage, on choisira le type d’espèce qui conviendra à l’environnement de la région et du sol tels que le pommier pour Khenchela et les oliviers de Taksebt», expliquera encore le DG de l’ANBT. Pour l’année 2019-2020, un programme a été tracé par l’Agence pour l’augmentation de la production des pépinières par la réalisation de quatre nouvelles pépinières d’envergure régionale d’une capacité de 500.000 plants/an, au niveau des barrages de Béni-Haroun, Koudiat Rosfa, prise Chellif et Douéra. La superficie globale de la future pépinière du barrage Douéra sera de 2 ha et sera dédiée exclusivement à la production de roses et de fleurs. Donc la direction des forêts ne sera pas sollicitée pour qu’elle fournisse des plants mais l’ANBT aura ses propres cultures de plants. Pour la campagne de reboisement 2018-2019, les services de l’ANBT ont procédé à la plantation dans 67 barrages de 352.600 plants de différents types.



Mise en terre de 352.600 plants l’année dernière



Il a été décidé de procéder systématiquement au reboisement de la ceinture périphérique des retenus des barrages en construction pour réduire les apports solides. Pour 2019, les travaux sont en cours de lancement pour les barrages de Seklafa (Laghouat) et Taht (Mascara).

Lors de cette première plantation, l’ANBT a fait participer une partie de leurs travailleurs et leurs enfants, des scouts musulmans ainsi qu’une cinquantaine d’élèves d’une école primaire de Douéra, ces derniers ont planté «leur» arbre avant de prendre part à des ateliers de dessins et de travaux manuels. La campagne a débuté durant la matinée par un lâcher de canards ce qui a fait la joie des enfants. Pour rappel, l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) avait planté, entre 2016 et 2017, plus de 1,2 million d’arbustes à travers nombre de barrages du pays. Le nombre d'arbustes plantés par l'Agence s'élève actuellement à 2,2 millions d'unités. L'ANBT avait également contribué à l'élaboration du Programme national de reboisement (PNR) qui a fixé pour objectif, le reboisement d'une superficie de plus de 1,24 million d'hectares dont plus de 500.000 s'inscrivant dans le cadre de la protection et la sécurisation des cours d'eau déversant dans les barrages se trouvant en zones montagneuses. En 2003, l'ANBT a élaboré en coordination avec les services de la Direction générale des forêts (DGF) une étude ayant ciblé 52 cours d'eau déversant dans les barrages et les retenues collinaires à travers 32 wilayas, une étude, a-t-il dit, qui devait définir les voies et moyens de protection de ces infrastructures des dangers de l'érosion.

Mohamed Mendaci