Diplomatie climatique : Mobiliser l’opinion publique

En présence de nombreux ambassadeurs de l’Union européenne, la diplomatie climatique a fait l’objet, jeudi dernier, d’un débat à bâtons rompus entre experts et étudiants à l’Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) sise aux Pins Maritimes, Alger. Ce débat intervient à une période charnière où l’ensemble des spécialistes de la question s’inquiètent des effets, plus rapide que prévu, du changement climatique. L’Algérie particulièrement vulnérable a mis en œuvre un ensemble d’instruments pertinents pour lutter contre ce danger. De plus, il faut dire qu’en ratifiant l’accord de Paris sur le climat en octobre 2016, le gouvernement algérien s’est inscrit, dans cet effort global, soulignant, ainsi, l’importance et la nécessité d’atténuer, en urgence, les effets des changements climatiques en s’engageant dans la mise en œuvre de sa contribution prévue, déterminée au niveau national (CPDN). Dans le volet atténuation, il est prévu, pour rappel, une réduction des gaz à effet de serre de 22% d’ici 2030, dont 7% seront financés sur des fonds propres. S’exprimant, à cette occasion, le directeur de l’ESAA a affirmé que son école est pleinement impliquée dans les sujets de société, et l’environnement en fait partie. «L’ESAA favorise, à travers plusieurs campagnes, les actions éco-citoyennes», a-t-il affirmé. De son côté, le chef de la délégation de l’Union européenne, John O’Rourke a indiqué que les actions d’endiguement sont plus qu’urgentes. «Les changements climatiques dévastent la biodiversité et les ressources en eau», a-t-il fait savoir avant d’ajouter que ces changements sont à l’origine de l’augmentation sensible des feux de forêt.

«A ce propos, nous avons un partenariat commun avec la Direction générale des Forêts, poursuit-il, et ce, pour lutter contre les incendies». Sur un autre registre, le diplomate a ajouté que l’Accord de Paris a permis de présenter un plan mondial pour lutter contre les effets des changements climatiques. Il a également affirmé que l’Algérie accorde une importance fondamentale à cette problématique d’autant plus que cette question est l’affaire de tous et surtout des jeunes, car notre planète est en danger. «L’UE est disposée à soutenir les efforts constants de votre pays. L’avenir sera meilleur uniquement avec le concours de tous», a-t-il soutenu non sans révéler que l’UE est un grand fournisseur d’assistance technique pour lutter contre ces effets néfastes.



L’ambassadrice d’Allemagne : « Votre pays est exemplaire sur l’action pour le climat »



Pour sa part, l’ambassadeur d’Italie, Pasquale Ferrara a, mis en évidence que son pays a connu une augmentation notoire des incendies de forêt, ce qui constitue un fait sans précédent. «En 2018, nous avons été touchés par 8.000 incendies du jamais vu ! Nous atteignons, en réalité, une limite critique», s’est-il inquiété, avant d’ajouter que le réchauffement climatique touche particulièrement la Méditerranée. «Le réchauffement touche, cette zone, de 20% plus que le reste de la Terre», a-t-il révélé avant d’affirmer, dans cette droite ligne : «Nous sommes plus concernés que quiconque». L’ambassadrice d’Allemagne, Ulrike Knotz, a, quant à elle, pris la parole pour indiquer que le lancement de la journée de la diplomatie climatique vise à mobiliser l’opinion publique et particulièrement la jeunesse sur un défi essentiel qui est la protection de la planète. «Nos décisions sont cruciales si nous voulons laisser un legs pour les générations futures, ainsi nous n’avons d’autre choix que de changer notre mode de vie», a-t-elle insisté avant de déclarer que l’Algérie est concernée par la limitation des ressources en eau, la désertification et l’augmentation des phénomènes extrêmes. C’est à cet effet, s’est-elle réjouie, que notre pays s’implique totalement à cet effort commun et ce, en participant à l’ensemble des actions pour lutter contre ce phénomène et en formulant des propositions ambitieuses. L’ambassadrice a, par ailleurs, rappelé que son pays et l’Algérie ont une longue tradition de coopération environnementale. «Votre pays est exemplaire sur l’action pour le climat. Ainsi, c’est un plaisir de vous annoncer que notre coopération continue avec le projet de renforcement de la gouvernance climatique au service de la Contribution Prévues Déterminée au niveau National (CPDN)», a-t-elle affirmé non sans conclure que l’Algérie et l’Allemagne joignent leurs efforts pour répondre à la promesse faite à l’humanité.

Enfin, l’ambassadrice de Suède, Marie-Claire Sward-Capra, a révélé que son pays ambitionne, au plus tard, en 2045, à ne plus émettre aucun gaz a effet de serre. Et d’ajouter que son pays qui est très forestier est particulièrement touché par les incendies. «Habituellement, 7% des feux de forêt sont provoqués par la foudre chez nous. Or, avec le réchauffement climatique nous enregistrons une augmentation sensible de ces feux», a-t-elle soutenu avant d’ajouter que l’été 2018 à été sans précédent avec plus de 500 foyers d’incendie, soit 5 fois plus que le chiffre habituel.

Sami Kaïdi