Forum des pharmaciens : Un rôle souverain dans le choix du produit

La gestion des marchés publics par les pharmaciens hospitaliers a été, hier à Alger, au centre des débats du Forum des pharmaciens. Pour cette 2e édition, organisée par le laboratoire pharmaceutique Roche, l’accent a été particulièrement mis sur le rôle des pharmaciens hospitaliers en tant que «décideurs» dans les commissions d’ouverture et d’évaluation des offres, a souligné la cheffe du bureau des marchés au sein de l’administration du budget du ministère des Finances.

Latifa Lamhène a précisé que les pharmaciens hospitaliers ont «tout intérêt» à connaître les notions sur les marchés publics pour pouvoir choisir les «bons» produits pour les patients et mis à profit à cette opportunité pour «déplorer» le fait que les pharmaciens n’ont, à ce jour, pas le «pouvoir de décisions» des commissions d’ouverture et d’évaluation des offres. «Aujourd’hui, on constate que le choix revient à d’autres décideurs, soit les médecins chefs de service ou bien le directeur de l’hôpital ; ce qui constitue une infraction à la réglementation des marchés publics», a-t-elle regretté en rappelant que ces commissions ont un rôle «souverain» dans la décision du choix des produits pharmaceutiques qu’ils achètent. Présidente également de l’Association algérienne d’hémophiles, elle a fait savoir que les cahiers de charges pour l’acquisition des médicaments hospitaliers sont élaborés seulement par des gestionnaires administratifs et souligné la nécessité d’impliquer les médecins, les pharmaciens et les services publics, conformément au code des marchés publics.

Elle a évoqué aussi la problématique relative à la prise en charge de cette maladie, qualifiée du reste de «disparate». «Dans certaines régions du pays, le malade n’a pas accès aux traitements préventifs dits prophylaxies», a-t-elle noté, ajoutant que cette situation est due à la «mauvaise» répartition des professionnels de la santé. «Il n’y a pas suffisamment d’hématologues pour prendre en charge l’ensemble des malades», a déploré Mme Lamhène qui a indiqué qu’il y a eu des réflexions pour «optimiser» cette prise en charge, notamment avec l’organisation des ateliers regroupant l’ensemble des partenaires.

Elle a souligné que la situation est restée en état stationnaire en attendant l’application de la nouvelle loi de santé. L’intervenante fera savoir, à ce propos, que cette nouvelle loi sanitaire prévoit l’implication du secteur privé dans la prise en charge des hémophiles dont le nombre s’élève à 2.700 personnes recensées à travers le territoire national. Pour sa part, le Dr A. Sanhadj, pharmacien chef du centre anti-cancer d’Oran, a souligné l’importance de ce forum dédié aux pharmaciens qui s’est articulé autour du thème des marchés publics. «Nous sommes concernés en premier lieu par l’élaboration des besoins de l’hôpital en matière de produits pharmaceutiques qui sont du ressort de la pharmacie centrale des hôpitaux», a-t-il affirmé, précisant que cette rencontre constitue une belle occasion pour les jeunes pharmaciens de s’informer sur le mode de fonctionnement des marchés publics. Notons que cette nouvelle session de formation animée par d’éminents spécialistes et qui a vue la participation de plus de 120 pharmaciens a été mise à profit pour discuter des dernières innovations dans plusieurs aires thérapeutiques tels les cancers, les bronchiques, l’hémophilie et la sclérose en plaque.

Kamélia Hadjib