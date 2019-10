Sahara Occidental : Des parlementaires suédois dans les camps de réfugiés et les territoires libérés

Une délégation de membres du parlement suédois se rendra, aujourd’hui, dans les camps de réfugiés sahraouis et les territoires libérés. La délégation, dirigée par le deuxième vice-président du Parlement et coordinatrice du Réseau parlementaire suédois pour le Sahara occidental, comprend le président du Comité suédois de solidarité avec le peuple sahraoui, chargé du dossier du Sahara occidental à la Fondation Emmaüs Stockholm. Pendant cinq jours, la délégation visitera des institutions sahraouies, et rencontrera des citoyens et des représentants de la société civile sahraouie, ainsi que des responsables et des dirigeants du Front Polisario et du gouvernement sahraoui. En 2012, le parlement suédois a approuvé une recommandation demandant au gouvernement de reconnaître la République arabe sahraouie démocratique.