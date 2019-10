Manifestations au Liban : L’Impasse ?

Jadis terrain expérimental pour les services de renseignement des Occidentaux et véritable baril d’explosif dans la région, le Liban vit, depuis un peu plus d’une semaine, un spasme social d’une rare intensité.

En effet, le bras de fer entre la rue et le pouvoir se prolonge, engendrant même des différends entre les partis de la coalition au pouvoir, suscitant des risques de dérapage accrus. Ainsi, alors que la rue et des formations politiques réclament des élections générales anticipées, le puissant parti du leader Cheikh Hassan Nasrallah a écarté à son tour la demande des manifestants d'un départ du régime. Cette attitude a déteint sur l’ambiance dans la rue qui a enregistré de violents effrontément entre les partisans du Hezbollah et les tenants d’un départ du gouvernement de Saâd Hariri.



Le principal axe routier reliant la capitale Beyrouth au reste du pays est toujours barré



Furieux des slogans hostiles à leur leader Hassan Nasrallah, conspué au même titre que l'ensemble de la classe politique accusée de corruption, des dizaines de membres du Hezbollah se sont aussi rués vendredi sur les manifestants rassemblés au cœur de Beyrouth. Les heurts ont fait plusieurs blessés légers et obligé la police antiémeutes à s'interposer. Des scènes similaires ont été signalées dans des villes du sud à majorité chiite, notamment à Nabatiyé et à Tyr, où des cris hostiles à Hassan Nasrallah sont entendus pour la première fois. Depuis le début du mouvement populaire inédit, le 17 octobre, les manifestants y expriment comme partout ailleurs leur colère de vivre dans un pays où l'eau, l'électricité et les soins gratuits ne sont pas assurés 30 ans après la fin de la guerre civile.

La classe politique, quasi inchangée depuis cette époque, décide de la destinée d'un État en déliquescence classé parmi les plus corrompus de la planète. Des appels sont apparus sur les réseaux sociaux, pour organiser aujourd’hui une chaîne humaine géante qui longerait toute la côte libanaise, de Tripoli à Tyr, sur 170 km. Ce qui impliquerait la mobilisation d'au moins 100.000 personnes, selon les estimations.

Le chef du Hezbollah, fer de lance de la résistance libanaise face à Israël, a encore une fois fait valoir son autorité en lançant un appel au calme à ses fidèles, qui ont aussitôt déserté la manifestation de Beyrouth.

Celui-ci a écarté tout chamboulement institutionnel, rejetant la principale revendication de la foule après les fins de non-recevoir opposées par le Premier ministre Saâd Hariri et le président Michel Aoun : le départ de l'ensemble de la classe politique. Même si aucune formation ne s’oppose à un lifting du gouvernement, les tractations en vue d'un petit remaniement ministériel sont au point mort et les supputations vont bon train sur l'envoi de la troupe pour débloquer les routes par la force. Reste cependant une grande inconnue : l’armée. Cette dernière, qui est la seule institution à avoir réchappé au mépris général de la population, sera vraisemblablement appelée à jouer un rôle clé. Lequel ? les prochains jours seront sans doute décisifs.

M. T.