Commentaire : Finaliser le programme stratégique

L’amélioration des conditions de scolarisation des enfants demeure une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. Les autorités déploient de plus en plus d’efforts pour satisfaire tous les besoins des scolarisés sur tous les plans. Garantir l’internet au sein des établissements scolaires fait partie de ces moyens qui doit être garantie au niveau des écoles de la République. Ce point a d’ailleurs été abordé mercredi dernier, au cours de la réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre. Une communication exhaustive et explicative a été présentée par la ministre des Postes et Télécommunications. L’intervention de la ministre a trait à la relance du service Internet au niveau de tous les établissements éducatifs concernés». L’occasion aussi de livrer des «données concernant l'état d’avancement du processus de raccordement de tous les établissements du secteur au réseau de la fibre optique qui a connu un progrès considérable atteignant les 100 % dans certaines wilayas telles que Tindouf, 97% à Illizi et 95% dans la wilaya de Constantine». Toutefois, le projet rencontre quelques difficultés et obstacles qui retardent son parachèvement et le raccordement de certaines écoles. L’objectif prioritaire reste donc de garantir la couverture en internet pour l’ensemble des établissements scolaires au niveau national.

Le souci de doter les écoles et toutes les structures de l’éducation nationale de l’Internet et nouvelles technologies s’impose comme une priorité et urgence. Un dossier qui bénéficie d’un suivi et un accompagnement permanents en raison de son importance et ses avantages dans les cursus scolaires des élèves. La question de raccordement des établissements scolaires en technologie d’internet a été sérieusement prise en charge par les pouvoirs publics qui ont mobilisé d’importants moyens pour faire avancer rapidement et efficacement le projet. Même si certaines insuffisances sont relevées au niveau de quelques structures scolaires, il n’en demeure pas moins que le projet a fait du chemin. Ceux qui sont en charge du dossier présentent les avancées enregistrées et le taux de réalisation est jugé très satisfaisant.

Dans son intervention suite à la communication faite sur le sujet le premier ministre s’est «félicité des efforts consentis en matière d’extension du réseau de la fibre optique à travers tout le territoire national, plaçant ainsi notre pays à la première place en Afrique dans ce domaine», avant d’ajouter que «la concrétisation de la stratégie nationale dans le domaine du numérique dépend entièrement de l'achèvement de ce programme qui profitera à l’économie nationale et, en particulier, à l’économie du savoir, ainsi qu’aux citoyens en matière d’accès à l’information et aux services électroniques».

L’examen de cette question relative au raccordement des établissements scolaires en internet a été l’occasion pour aborder les avancées numériques et technologiques enregistrées par l’Algérie dans le cadre d’une stratégie bien réfléchie. Toujours sur ce dossier stratégique auquel les pouvoirs publics attachent un intérêt particulier le Premier ministre a insisté à juste titre sur «la nécessité d’assurer une meilleure exploitation et rentabilité des investissements majeurs consentis par l’Etat dans le domaine des communications, notamment le satellite (ALCOMSAT-1)». Enfin, il est important à signaler que les autorités tiennent à la couverture de tous établissements scolaires en internet à travers la poursuite des opérations de raccordement de l’ensemble des structures au niveau national en fibres optiques. Cet objectif a été rappelé lors de cette réunion au cours de laquelle des instructions fermes ont été données «En vue de mener ce programme stratégique important à son terme».

M. Oumalek