Formation en informatique : Concours pour une bourse de 35 millions de centimes

Higher institute of information technology, filiale du groupe Ibn Rushd de formation et d’enseignement, organise un concours de bourse d’étude en informatique pouvant atteindre jusqu’à 35 millions de centimes. Les inscriptions au concours seront lancées aujourd’hui sur le site de l'Institut https://www.ibnrochd.com/concours/.

Ce concours comprend trois niveaux pour acquérir un certificat de technicien supérieur, ingénieur professionnel et master professionnel, ces bourses seront affectées aux quatre premiers dans tous les niveaux, parmi les 12 admis.

Après avoir indiqué que la note minimale pour accéder au classement est limitée de 12/20, notre source a fait savoir que les admis bénéficient de réductions jusqu’à 100% sur les frais de scolarité, répartis comme suit ; pour le premier classement, une réduction sur les frais de scolarité à 100%, pour le deuxième classement une réduction à 75%, pour le troisième de 50% et le quatrième de 25%.

Le concours comprend des épreuves dont le contenu diffère en fonction du niveau de formation professionnelle, mathématiques, informatique, etc. De plus, les conditions de base pour réussir le concours dépendent du niveau de la formation professionnelle, le technicien supérieur doit avoir le niveau du 3e AS, pour la formation professionnelle pour avoir le certificat d’ingénieur il doit posséder le BAC plus deux ans dans la spécialité de l’informatique ou le certificat de TS, pour le master il doit avoir le BAC plus 3 ans dans l’informatique ou un certificat d’ingénieur de l’Institut supérieur de l’informatique.

H. Hichem