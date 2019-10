Port d’Alger : Priorité au management

La réorganisation de l’activité conteneurs, opérée il y a trois ans, aura donné ses résultats à travers les performances positives enregistrées par l’Entreprise portuaire d’Alger (Epal). Une croissance soutenue et consolidée par des cadences de traitement en hausse à la faveur des investissements réalisés, au niveau des équipements et des infrastructures. Les chiffres livrés par le responsable de la direction «conteneurs», M. Abderrezzak Mansouri, expriment, en fait, cette mutation dictée par l’impératif de modernisation des services portuaires et la nécessité d’adapter ces derniers aux standards internationaux. Aussi, la croissance qui a marqué les exercices 2018 et 2019 est la traduction de cette réorganisation basée sur la valorisation des ressources humaines, et les compétences, en particulier. Toute une démarche qui a permis de mettre en place les moyens et services capables de gérer le processus de traitement du conteneur dans des conditions optimales, notamment en ce qui concerne les délais, et d’être « à la hauteur des exigences des enjeux de l’entreprise». Ainsi, et grâce à ces actions, le traitement conteneur au niveau du port d’Alger est passé de 13 à 34,5% du trafic global. Les données avancées par le même responsable, dans les «Echos du port d’Alger», indiquent que par rapport à 2018, l’année 2019 a connu une augmentation de 20%, alors que les prévisions de clôture, en matière de traitement des conteneurs, anticipent des perspectives supérieures aux objectifs arrêtés dans le plan annuel. Aussi, le plan de redéploiement engagé fin 2018 a priorisé le management par rapport à la logistique, prenant en considération ainsi les besoins des clients, et en optant pour une approche plus opérationnelle et une veille permanente pour une meilleure prise en charge de la demande. Dans sa lancée, M. Mansouri annoncera le lancement d’autres investissements dont l’exploitation permettra de gagner encore 40% d’espaces pour les besoins d’entreposage et d’améliorer davantage les performances réalisées. A ce titre, l’Epal a réceptionné un total de 179 navires opérant en août 2019, contre 180 à la même période de 2018, a enregistré un volume de 877. 512 tonnes de marchandises débarquées contre 859.673 tonnes en août 2018, soit une augmentation de (2,08%). Le volume des marchandises embarquées a également connu une hausse de 279% avec 311.884 tonnes contre 82.317 tonnes en 2018, dû principalement à la reprise des exportations d’hydrocarbures raffinés. Les statistiques ressortent que le trafic global des conteneurs a augmenté de 1,43% par rapport à août 2018 pour atteindre un total de 31.281 EVP. A souligner que, dans le cadre de la reconfiguration organisationnelle de son portefeuille, le groupe Serport a décidé de restituer à l’Epal, les actions (titres de participation) des ex-filiales et participations détenues initialement par les entreprises portuaires transférées au groupe à compter du 1er janvier 2017. Une démarche qui, faut-il le préciser, ne remet pas en cause le partenariat entre l’Epal et DP World El Djazaïr et qui intervient « pour mieux cerner la gestion dans le terminal à conteneurs et renforcer les liens entre les différents acteurs à l’intérieur du port», explique le P-DG de Serport, M. Djelloul Achour. Ce responsable ajoute que «la structure du capital reste la même, sauf que les bénéficiaires sont, aujourd’hui, l’Epal et DP World El Djazaïr». Il s’agit, en fait, «d’une facilitation» que le groupe «a voulu rétablir entre les deux partenaires qui pilotent le terminal à conteneurs du port d’Alger» conclut M. Djelloul Achour.

D. Akila