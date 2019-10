Climat des affaires du « Doing Business » : L’Algérie à la 157e place

Classée par la Banque mondiale (BM), dans la 17e édition de son rapport «Doing Business», à la 157e place sur un total de 190 pays, l’Algérie demeure loin, même vis-à-vis de ses voisins comme le Maroc (53e).

Ce revers, il en est un, enregistré dans le classement global, se confirme dans quasiment tous les domaines soumis à notation. Du règlement de l’insolvabilité (76e), de l’exécution des contrats (112e), de l’obtention de permis de construire (129e) et de la création d’entreprise (150e), l’Algérie peine à sortir la tête de l’eau. Et cette collection de «bad marks» interpelle à plus d’un titre, et constitue un démenti cinglant aux discours en fanfare selon lesquels d’importants acquis sont enregistrés dans ces mêmes domaines notés par la BM. Ce n’est pas tout. Dans le domaine du commerce transfrontalier, l’Algérie se positionne à la 172e place. Notre pays se positionne à la 181e place concernant l’obtention de prêts, au 179e rang sur le plan de la protection des investisseurs minoritaires. Concernant la pression fiscale, l’Algérie est classée au 158e rang. Les dix premiers pays africains les mieux classés dans le rapport sont Maurice (13e sur 190), le Rwanda (38e), le Maroc (53e), le Kenya (56e), la Tunisie (78e), l’Afrique du Sud (84e), la Zambie (85e), le Botswana (87e), le Togo (97e) et les Seychelles (100e). A l’échelle mondiale, les deux premières économies ayant obtenu la meilleure note dans le classement sur la facilité de faire des affaires sont la Nouvelle-Zélande et le Singapour. Notons que Doing Business évalue les avancées dans dix domaines : création d’entreprise, obtention de permis de construire, accès à l’électricité, enregistrement des biens fonciers, obtention de crédit, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement des faillites. Notre pays n’a introduit aucune réforme et demeure à la traîne par rapport à toutes les autres économies de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Pour le MENA, le rapport souligne qu’au cours de la période de douze mois se terminant le 1er mai dernier, les économies de la région ont engagé 57 réformes de la réglementation des affaires, contre 43 durant l’année précédente. Au total, 13 pays sur 20 ont procédé à des réformes, et la note moyenne régionale pour la facilité de faire des affaires s’est améliorée de 1,8 point. La suite des réformes devra porter sur la promotion de la transparence, d’une concurrence loyale et d’une bonne gouvernance afin de créer un environnement propice aux entreprises dans la région MENA et d’attirer les investissements dont celle-ci a besoin pour générer des emplois au profit des jeunes et des femmes. Et contrairement à l’Algérie, le Royaume du Maroc, non seulement conserve son lead au sein de la région Afrique du Nord mais il accède au troisième rang dans la région MENA, derrière les Emirats arabes unis qui occupent le 16e rang mondial et Bahreïn qui truste la 43e place.

Fouad Irnatene