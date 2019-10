Constantine : La place de l’environnement dans les médias

À l’occasion de la Journée nationale de la presse, coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, l’Association des femmes journalistes du Constantinois (AJC) a organisé une journée d’étude sur le thème « Médias et défis environnementaux », à l’hôtel Hocine de la nouvelle ville Ali Mendjeli, en présence des représentants de la presse, du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, des corps de sécurité, d’universitaires et d’acteurs du mouvement associatif de défense de l’environnement. Sur les objectifs de cette journée, la présidente de l’AJC, Ilhem Tir, a déclaré : « C’est une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la promotion du rôle des médias dans l’enracinement de la culture environnementale. Ce sujet sensible fait, depuis longtemps, l’objet d’une certaine négligence, sachant pourtant que beaucoup de régions du pays sont confrontées à un important déficit en la matière. Notre association a déjà organisé plusieurs activités, et nous avons tenu à choisir, à chaque fois, des sujets qui soient au centre des préoccupations des médias et des citoyens ».De son côté, Abdellah Benyoucef, conseiller de la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, a affirmé qu’il était honoré d’être convié à cette journée, laquelle démontre le haut degré de conscience atteint par les journalistes en ce qui a trait à la question de l’environnement : « Madame la ministre, qui est en mission de travail à l’étranger, a veillé à être représentée aujourd’hui, car nous accordons énormément d’intérêt au secteur des médias au vu du rôle que celui-ci a

à jouer dans la sensibilisation écologique». Nardjess Kermiche, membre de l’AJC et rédactrice en chef d’An-Nasr a pour sa part rappelé que le quotidien public a été le premier, sur le plan national, à créer une rubrique spécialisée dans l’environnement et le développement durable : « Notre approche était d’investir ce domaine par le biais du travail médiatique, et ce en concevant une page «verte» hebdomadaire.

Cela nous a permis d’être édifiés sur une réalité dont nous étions assez éloignés. Ce n’est pas une rubrique d’information, mais de sensibilisation et dont l’objectif est de contribuer à l’émergence d’une véritable culture environnementale au sein de notre lectorat ». Au cours de son intervention, le Pr Mohamed Habib Belmahi, chef du service de toxicologie au centre hospitalo-universitaire Benbadis, est revenu sur le danger que représentent les effluents liquides émanant des structures sanitaires, parent pauvre de la gestion des déchets hospitaliers en Algérie.

Ouarda Nouri, journaliste du quotidien

El-Khabar a, quant à elle, axé sa communication sur la manière dont sont traités les sujets environnementaux dans la presse, laquelle se caractérise par une certaine « superficialité » due, selon elle, au manque de formation dans le domaine.

Pour rappel, l’AJC a mis sur pied, depuis sa création il y a six ans, divers ateliers de formation, avec comme visées principales l’amélioration des conditions d’exercice du métier pour les journalistes et la sensibilisation des citoyens sur les questions d’actualité.

Issam Boulksibat