Sensibilisation au dépistage du Cancer du sein : Algérie-poste s’investit dans la campagne

Pour sa troisième année consécutive, Algérie-Poste, en collaboration avec l’association El-Amel d’aide aux personnes atteintes du cancer, a organisé, jeudi dernier, une journée d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein et l’importance du dépistage précoce qui peut sauver des vies, notamment assurer une guérison à 80%, comme le précisent les spécialistes ayant pris part à cette rencontre, tenue au siège de la direction générale d’Algérie-Poste, à Alger.

Cette initiative, devenue tradition au fil des années, a permis aux femmes d’avoir des informations sur cette pathologie qui les touchent beaucoup plus que les hommes. L’atteinte masculine est très rare et représente seulement 1%.

Cette rencontre, ouverte au public, a été dédiée au personnel féminin relevant des différentes structures de la wilaya d’Alger.

Intervenant lors de cette rencontre, le directeur général d’Algérie-Poste, Abdelkrim

Dahmani, est revenu sur l’importance à accorder, en premier lieu, à la connaissance de cette maladie qui fait chaque année des ravages de par le monde, causant la mort de milliers de femmes. Partant de là, il insistera sur le fait que le dépistage peut sauver des milliers de vies.

Le directeur d’A.P. a exprimé par la même occasion le soutien de l’entreprise aux nobles initiatives de l’association «El Amel» qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer, en lançant un appel à la population de s’impliquer dans cette cause, à travers les aides aux malades vulnérables, l’écoute, la compréhension, la solidarité. M. Dahmani a, par ailleurs, appelé les femmes postières à se faire dépister sans attendre pour se prémunir contre cette maladie.

En effet, la prévention et le dépistage restent la meilleure option pour prévenir. Selon le Dr Bennoune du CPMC au CHU Mustapha,

«le cancer du sein est une maladie de la cellule qui a été le lieu de plusieurs modifications devenues anormales. Elle se multiplie alors de façon anarchique et incontrôlable et finit par former une tumeur», a-t-il dit, signalant que

«cette pathologie touche de plus en plus la femme jeune de 40 ans».

Pour leur part, les spécialistes qui sont intervenus lors de cette journée ont insisté sur la connaissance de la maladie elle-même, qui doit aussi être accompagnée du volet prévention, avec un taux de 20% pour les femmes de moins de 40 ans et 12% pour les femmes moins de 30 ans. Une femme sur 8 est touchée au cours de sa vie. Ces derniers ont aussi encouragé les femmes à effectuer des dépistages précoces dès l’âge de 40 ans.

À l’issue de cette manifestation scientifique, des participantes ont posé des questions assez pertinentes qui ont permis d’éclaircir plusieurs points ayant attrait à cette maladie. Cela a permis de savoir, entres autres, de savoir que 13.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 2018, expliquant que les cancers familiaux représentent 5 à 10 %. «Ce type de cancer peut être décelé très tôt grâce à un dépistage régulier», affirment les spécialistes.

Les médecins ont pour leur part été salués par les femmes de cette structure, présentes, pour les explications détaillées et les conseils qui ont été prodigués. De son côté, la présidente de l’association nous a confiés que cette journée entre dans la cadre d’une campagne de sensibilisation destinée aux femmes activant dans le secteur.

Kafia Aït Allouache