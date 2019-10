Béchar : « Saharienne » exulte la scène culturelle

Tous les regards en quête d’animation culturelle et de loisirs sont actuellement tournés vers cette première édition du festival culturel et artisanal de la Saoura, initié par l’association Saharienne qui continue d’attirer le public béchari, dans le cadre de cette manifestation, placée sous le slogan : «Allah Yajâl Men Khimetna Khyam» ou en d’autres termes : «que notre tente soit génératrice d’autres tentes», un ancien adage évoqué pour espérer que cette occasion puisse être le déclic de bien d’autres rencontres culturelles et concourir ainsi à une véritable promotion des activités culturelles, tout en redynamisant l’espace culturel local et en préservant le patrimoine matériel et immatériel de la région. C’est ainsi que durant tout un mois, du 17 octobre courant au 17 novembre prochain, dans l’enceinte de la piscine olympique du quartier Gouray, où a été érigée pour la circonstance une immense tente traditionnelle, un riche programme très varié a été concocté par l’association Saharienne qui organise des soirées musicales de genres différents, des troupes de danse locale aux couleurs variées, des expositions artisanales et des représentations théâtrales. Les enfants profitent également de divers concours, alors que les femmes participent activement au concours du meilleur plat traditionnel de la région, à des défilés de mode et de l’habit traditionnel. Ce festival, le premier du genre, est en fait l’occasion donnée aux jeunes artistes d’étaler leur genre artistique et culturelle tout en contribuant, grâce à une participation effective et active d’autres associations, à la promotion de l’espace culturel de la région. Il ne va pas sans dire que cette manifestation apporte bien plus qu’un rayon de soleil aux familles bécharies, toujours en quête d’espace d’animation, de loisir et de détente. Enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre de la commémoration du 65ème anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale, l’association Saharienne prévoit dans son agenda des interventions sur cet événement historique, présentées par des professeurs universitaires.

Ramdane Bezza