Arts plastiques, Meziane Boussaïd à la galerie Ahmed-et-Rabah-Asselah : « Les murs du silence »

Dans sa présente livraison intitulée «Les murs du silence», impressionnante par maints aspects, Meziane Boussaid donne l’impression de s’attaquer à un sujet qui, à première vue, semble plus proche du «faire» que du concept.

Un sujet qui semble, en effet. Car le fil conducteur de l’exposition, qui en est le contrepoint ou le parallèle, sera plutôt de définir les statuts de la trace, du tracé, du graphisme, du (ou des) matériau(x) utilisé(s), voire même du champ plastique que d’aborder la peinture de façon… linéaire. Pas d’ébauche ou de dessin préparatoire donc, seulement en guise de préambule, un intitulé afin de baliser les notions de signe et de marque, de peinture et de graphisme, de gravure, etc.

Les approches de l’artiste jouent ainsi les touches successives ou juxtaposées, cernant la thématique choisie, non de façon concentrique, mais par apports multiples. Jeu de mathématiques presque ou le contrecollé par la preuve. Le résultat, et l’on s’en rendra particulièrement compte au cours de la visite de l’exposition, semble ne pas se résumer à la seule notion d’œuvre sur toile ou sur carton, au seul traitement de l’espace, aux seuls outils, au seul graphisme ou aux seuls matériaux mis en œuvre. Le champ entre œuvre «gravée» et picturalité est, en effet, mouvant et les limites difficiles à énoncer catégoriquement.

Aussi, à propos du schème et du rythme, on peut voir dans l’œuvre de Meziane Boussaid des traits et des tracés fort manifestes, qui, en effet, ne sont pas disposés comme un dessin préalable, comme un cadre destiné à être rempli par des «dorures» ; ils constituent plutôt, par leur agencement, une sorte de «squelette» dynamique, de matrice pour ainsi dire, d’où jaillissent non plus des formes toutes faites, mais des formations disposées en écho, par leurs superpositions et leurs décalages, selon des lignes de force qui, le plus souvent, se recroisent d’une toile à une autre.



Le contrecollé laisse découvrir qu’il n’est pas… que trait ou tracé



Tout cela n’apparaît cependant que dans la stricte mesure où les couleurs sur certaines toiles, assez vives, paraissent le plus souvent en désaccord manifeste avec le schéma retenu par l’artiste. La technique mixte utilisée, on le voit, se définit peut-être en termes de remontée du support. La toile couvre et recouvre en effet, et le tissu contrecollé par endroits laisse découvrir qu’il n’est pas seulement trait ou tracé. Les limites étant souvent confondues jusqu’à se fondre l’une dans l’autre, quelquefois à dessein par l’entremise de l’artiste, tout se jouera ainsi entre le «plan» en surface et «l’incrusté», entre le pictural et le «gravé», se définissant ainsi l’un par rapport à l’autre.

Mais il n’y a pas que la remontée du support, au propre comme au figuré, ce que la toile préparée ne fera pas. Et justement l’utilisation de la toile n’est-elle pas signe de cette importance redonnée au contrecollé ? Ne faut-il pas penser aussi —chez les amateurs avisés— à la trace dans la peinture, apport non plus sous-jacent, mais bien «sur-jacent» ou aux gravures sur papier-carton mais… au pinceau, imaginaire «sculpté» ?

De fait, l’émergence de l’art conceptuel ou de nouvelles formes de tridimensionnalité ont accentué l’importance du contrecollé, non préparatoire mais corollaire, tendance qui n’a pas échappé à Meziane Boussaid. Une exposition intéressante à visiter donc, d’autant qu’elle va se poursuivre jusqu’au 29 novembre 2019.



Kamel Bouslama