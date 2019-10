Spectacle de Gruppo Incanto à l’Opéra d’Alger : Ils chantent la paix pour dénoncer la guerre

Et si on chantait la paix ? est le titre de la comédie musicale que la troupe italienne Gruppo Incanto a présentée, dans la soirée de vendredi dernier, au public de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah. La musique a toujours aidé à franchir le pas de cet engagement collectif qu’est la «Paix». Une paix parfois proche, trop souvent lointaine. La musique a toujours su raconter les drames de ceux qui partaient au front, ainsi que la lutte quotidienne de ceux qui restaient à la maison. La musique porte en elle la liberté de dénoncer l’hypocrisie de ceux qui voudraient nous faire croire que la guerre est nécessaire, sinon inéluctable. Signée Rocco Femia, cette comédie musicale de chants italiens est un mélange équilibré de chants appartenant au répertoire traditionnel et moderne. Initié par l’institut culturel italien à Alger, ce nouveau spectacle de cette compagnie italienne est le deuxième à être présenté au public algérois. Cette comédie est née du besoin d’une réflexion musicale et théâtrale à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre. Les chants, en langue italienne, ont été accompagnés d’une traduction sur grand écran afin de permettre un suivi confortable aux spectateurs. De "Addiomiabellaaddio", "Va l’Alpin", "Stelutisalpinis" jusqu’aux poésies mises en chanson signées par de prestigieux auteurs-compositeurs italiens, tels que Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Pierangelo Bertoli, Francesco Guccini, Fabrizio De André, PippoPollina. Pas moins de vingt-cinq choristes et sept musiciens et un narrateur —qui demeure une sorte de conscience éveillée qui, tout au long du spectacle, marque des courtes réflexions— se sont produits sur la scène du prestigieux opéra d’Alger. La paix est un engagement de tous les jours. Un courage renouvelé de la vivre dans le quotidien et de dénoncer les marchands de guerre. C’est pour cela que le choix des chants répond non seulement à une exigence de mémoire, mais aussi à une prise de conscience face aux choix des hommes. C’est ce qui caractérise depuis le début Gruppo Incanto. Ces derniers et leur metteur en scène rendent hommage, à travers ce spectacle, aux hommes et aux femmes, aux pauvres et aux innocents qui ont sacrifié leur vie sur l’autel de la patrie et qui espéraient un monde meilleur. Et puis, toujours, le symbole de la colombe qui revient. Loin d’une vision stéréotypée, la colombe est là pour tenter sans cesse de résister aux bombes réelles et aux assauts de nos discours, devenus trop souvent lieux de mensonges, de ruse et de tromperie.

