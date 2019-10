Equitation : Bentabet Hassen remporte la finale du challenge mondial FEI de saut d’obstacles

Le cavalier Bentabet Hassen du club équestre El-Moughit d’Oran a remporté la finale du challenge mondial de saut d’obstacles comptant pour le concours international une étoile à Beni tamou (Blida). Le cavalier Bentabet montant «Mimbo des Forets» s’est illustré en décrochant la première place avec un sans faute sur des obstacles de 1,30 mètre. Cette épreuve reine du concours international de saut d’obstacles qualificative au Championnat arabe, prévue le mois de février à Sharjah aux Émirat Arabes Unis a réuni une dizaine de cavaliers seniors de différents clubs du pays. Ce concours international une étoile, qui se poursuit jusqu'à aujourd’hui, organisé par le club équestre «Hacienda» de Blida en collaboration avec la FEA, enregistre la participation de plus 120 cavaliers et cavaliers de cinq pays, à savoir la France, l’Ukraine, le Sénégal, la Libye et l’Algérie, comprend 12 épreuves dotées de plusieurs prix ouverts aux cavaliers cadets, juniors et seniors.