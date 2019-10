Mondial de wushu-2019 : Deux médailles de bronze pour l’Algérie

La sélection algérienne de wushu (Sanda et taolu) a récolté deux médailles de bronze à la 15e édition du Championnat du monde 2019, disputée du 18 au 23 octobre à Shanghai (Chine), avec la participation de 100 pays. Les médailles de bronze algériennes ont été décrochées par Yasmine Saidi (65 kg/AS Sûreté nationale) et Nesrine Benrekrak (75 kg/Nadi El Biar), dans la spécialité Sanda. Les autres algériens engagés dans cette spécialité se sont contentés des places d'honneurs, à l'image de Abdelhakim Momo

(90 kg/ASSN), Hocine Arab (48 kg/ASSN) et Abdallah Ramzi (80 kg/ASSN). Dans la spécialité taolu, le meilleur classement algérien chez les messieurs est l'oeuvre de Yacine Boudaoud qui pris la 20e place avec une note de 9.07, alors que Lamia Belkadi a été la meilleure algérienne en terminant à la 10e place. Le bilan de la participation algérienne aux Mondiaux-2019 de wushu est en régression par rapport à l'édition 2017, où les Algériens avaient remporté trois médailles de bronze. L'Algérie a pris part au Mondial de Shanghai avec 10 athlètes dont trois dames.