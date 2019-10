Tennis : championnat national (2e série) : Aymane-Ali Moussa et Amina Arnaout, champions

Amina Arnaout chez les dames et Aymane-Ali Moussa chez les messieurs ont été sacrés au championnat national de tennis de 2e série clôturé samedi à Biskra. Aymane-Ali Moussa de Bordj El Kifan a battu en finale Islam Kaïdi du MO Bejaia par (6-1, 7-5) tandis qu’Amina Araout, sociétaire du Club Oranais Ennasr a remporté sa finale (4-6, 7-6, 6-4). Une bonne organisation a caractérisé le déroulement des 19 matches de ce championnat et les huit premiers prendront part au championnat national séniors qui se déroulera du 30 octobre au 2 novembre prochain, selon les organisateurs.

Au total, 16 tennismen et 5 tenniswomen ont pris part à ce championnat organisé par le Club El Madhrib de Biskra de concert avec la Fédération algérienne de tennis et la direction de la jeunesse et de sports.