Badminton : Tournoi international Open d’Alger : Début des épreuves à Aïn-Taya

Le coup d'envoi du tournoi international Open des seniors (individuel/garçons et filles), a été donné jeudi dernier à la salle omnisports d'Aïn-Taya (Alger), en présence de 84 badistes dont 9 Algériens. Il s'agit de Adel Hamek, Mohamed Amine Guelmaoui, Seifeddine Larbaoui, Mohamed Abdelaziz Ouchefoun, Mohamed Abderrahime Belarbi, Majed Yacine Balahouane, Youcef Sabri Medel, Koceila Mammeri et Halla Bouksani. La journée de jeudi dernier était consacrée aux premiers tours, avant d'entamer les quarts de finale vendredi. Selon les organisateurs, le nombre des participants dans la catégorie seniors a atteint la barre des 84 dont 34 filles. La sélection algérienne des seniors est conduite par le technicien espagnol, Antonio

Molina Ortega, alors que l'entraîneur national, Fateh Bettahar, drivera l'équipe des juniors. Les épreuves des seniors se dérouleront jusqu’a aujourd’hui au 27 octobre, suivies de celles des juniors à partie du 28. «C'est la première fois que nous organisons un tournoi en présence de 30 nations. Il s'agit d'un record pour le badminton algérien. Les participants sont satisfaits des conditions d'hébergement et du matériel utilisé qui répond aux normes internationales», a déclaré à l'APS, le directeur du tournoi, Sami Dafous. L'objectif de l'instance fédérale, à travers l'organisation de ce tournoi, est de «permettre aux athlètes algériens de gagner des points et d'améliorer leur classement international pour assurer une éventuelle place aux Jeux olympiques de Tokyo-2020''. Pour rappel, la sélection algérienne des seniors avait pris part à un autre tournoi international Open clôturé dimanche dernier au Caire au cours duquel elle a décroché deux médailles (1 or et 1 bronze). La médaille d'or a été remportée par le duo composé de Youcef Sabri Medel et Koceila Mammeri (double messieurs), alors que le bronze a été décroché par Medel et Lynda Mazri (double mixte).