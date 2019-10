ASM Oran : Salem Laoufi renonce à sa démission

Le coach de l’ASM Oran, Salem Laoufi, qui a annoncé sa démission samedi passé, a finalement décidé de poursuivre sa mission à la tête de la formation asémiste. Il est revenu à de meilleurs sentiments sur insistance du président du club (CSA), Merouane Beghor. Les deux hommes se sont rencontrés et ont discuté de la situation du club. Le président du club oranais a réussi à convaincre son coach de poursuivre sa mission par soucis de stabilité et dans l’intérêt du club. Salem Laoufi n’est pas resté insensible au discours de ce dernier. C’est ainsi qu’il a repris le travail dès hier.

Il a fini par renoncer donc à sa démission. Pour rappel, Salem Laoufi avait annoncé qu’il quittait la barre technique de l’ASM Oran dès la fin du match nul face à l’USM Annaba à domicile, samedi passé, lors de la précédente journée du championnat Ligue 2, ponctué par un résultat nul (1-1). Il n’a pas accepté les critiques acerbes et le comportement hostile des supporters qui n’ont ménagé ni lui ni ses joueurs, en leur faisant entendre des vertes et des pas mûres.

Après neuf journées de compétition, l’ASMO, qui rendra visite au MO Béjaïa aujourd’hui, est classée en 8e position avec 13 points. L’équipe de M’dina J’dida ambitionne de jouer la carte de l’accession sachant qu’en fin de saison, quatre équipes y accèderont.

M.-A. A.