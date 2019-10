LFP : Chachoua, première femme à la tête d’une Ligue de Wilaya

La Ligue de football professionnel (LFP) a désigné Fadila Chachoua présidente par intérim de la Ligue de football de la wilaya de Boumerdès. C'est la première fois de l'histoire du football algérien qu'une femme est désignée à la tête d'une ligue de wilaya. La Fédération a tenu à féliciter la concernée dans un communiqué : «La Fédération algérienne de football (FAF) se félicite et tient à féliciter Mme Fadila Chachoua pour avoir été désignée, dimanche dernier, comme présidente par intérim de la Ligue de football de la wilaya de Boumerdès en remplacement de Saïd Bakri.» Fadila Chachoua a occupé le poste de vice-présidente de la ligue de la Wilaya de Boumerdès durant plus d’une dizaine d’années. Elle a pris ses nouvelles fonctions, en début de semaine, et ce, après son installation par le président de la commission de coordination des Ligues, Amar Bahloul. (In DZfoot.com)